Watervrienden willen voor de zomer duidelijkheid over zwembad De Hoevert

Zwemvereniging De Watervrienden hoopt voor de zomer op duidelijkheid over de toekomst van zwembad De Hoevert in Didam. De gemeente heeft geen partij bereid gevonden om het bad over te nemen, waardoor sluiting van het zwembad aan het einde van het jaar dreigt.

Deze week werden door Zwemvereniging De Watervrienden, Zwemclub Wehl en Triathlonvereniging Triathliem protestborden geplaatst bij het zwembad. ‘Wat zijn verkiezingsbeloften waard, zwembad hangt aan een zijden draad’ en ’2,7 miljoen voor centrumplan, het zwembad wordt er de dupe van’, valt op de borden te lezen.



'Op deze manier willen wij toch van ons laten horen', zegt Arthur Klerk van de Watervrienden. De zwemvereniging vecht al zes jaar tegen de bezuinigingen en de sluiting van het bad. 'Wij blijven actie voeren, want dit laten we niet zomaar gebeuren’, zegt Klerk.

'Wethouder heeft te weinig gedaan'

De gemeente is het afgelopen half jaar met verschillende marktpartijen in gesprek geweest over de overname van het zwembad. De zes partijen waarmee de gemeente aan tafel zat ziet echter geen mogelijkheden om het zwembad met een exploitatiebijdrage van 153.000 euro te exploiteren.



'De wethouder heeft in onze ogen te weinig gedaan om tot een oplossing te komen', zegt Klerk. 'Zij wil van het zwembad af en dat bevordert niet in de gesprekken met overnamekandidaten.' Volgens Klerk zijn er nog wel degelijk partijen geïnteresseerd om het zwembad over te nemen, maar niet met de huidige bijdrage. 'Dat is te naïef en dat hebben we ook aan de wethouder aangegeven.'

Alternatieven voor zwembad

Er liggen alternatieven voor nieuwbouw van het zwembad. 'Een projectontwikkelaar heeft interesse in woningbouw op de huidige locatie van het zwembad', zegt Klerk. 'Nieuwbouw van het zwembad zou kunnen bij de Nevelhorst, zodat je de sportaccommodaties nog meer samen brengt.'



Ook heeft de zwemvereniging gehoord van een plan van Albert Heijn om op het huidige terrein een nieuwe supermarkt en zwembad te vestigen. 'Hoe concreet dit is, weten we niet', zegt Klerk.

Lobby richting de politiek

De zwemvereniging hoopt voor de zomervakantie op duidelijkheid over de toekomst van het zwembad. 'In juni wordt erover gesproken in de gemeenteraad. Wij zijn nu druk bezig met een lobby langs de verschillende politieke partijen om een zwembad voor Didam in stand te houden', zegt Klerk. 'Ik heb het gevoel dat het nog wel tot na de zomer kan duren, voordat we duidelijkheid krijgen over het zwembad.'

