Groot mysterie rond kippenmoord op dierenopvang in Arnhem

Zaterdagochtend liep Andrea het terrein op om de boel klaar te maken voor de dag. Tot haar ontzetting trof ze een dode hen aan. Daarnaast waren er meer dan twintig kippen en meer dan twintig duiven gestolen en waren de aanhanger en pipowagen gesloopt. Het verdriet was groot, liet Andrea blijken in een video die ze op de Facebookpagina publiceerde.

Reeks van incidenten

Het was niet het eerste incident voor de SunFlowers Ranch. In augustus 2018 vond ze al eens drie dode hennen op een rij, waarvan de nekken waren omgedraaid. En er gebeurde vaker iets. Een hondje kreeg een klap, de fretten ontsnapten toen iemand de deur van het verblijf openzette en andere dieren werden met stokken geslagen. Andrea vond wel eens een dood konijn of zag stokken waarmee geslagen zou zijn.

De verdenking viel op jongens van azc Elderhoeve. De meisjes van het azc vertelden Andrea dat ze de jongens bezig hadden gezien. Gesprekken met de leiding volgden, maar hard bewijs dat iemand van het azc ermee te maken had, ontbrak. Andrea legde zich erbij neer en hoopte op betere tijden, ook al waren er van tijd tot tijd weer incidenten.

In het voormalige verpleeghuis Elderhoeve is al enkele jaren een asielzoekerscentrum gevestigd. De tekst gaat verder onder de foto.

In het voormalige verpleeghuis Elderhoeve is nu een asielzoekerscentrum gevestigd. Foto: Omroep Gelderland

Afgelopen zaterdag was voor Andrea de druppel. Ze noemde de diefstal van de kippen en duiven de genadeklap en kondigde het einde van de SunFlowers Ranch aan. Wie er achter de kippen- en duivenroof zit, wist ze niet. Het stoorde haar wel dat het azc, dat jaren geleden al camera's ophing op het terrein, haar de beelden niet wilde laten zien toen ze hen daarom vroeg.

Beelden leveren niets op

Het azc keek de opnamen zelf al wel terug en toont op verzoek enkele fragmenten. 'Kijk, hier', zegt huismeester Chris Dilisse. Hij zet de opname van de beveiligingscamera van vrijdagavond stil. Het terrein van de SunFlowers Ranch ligt er kalm en verlaten bij. Aan niets is te zien dat er iets te gebeuren staat.

Chris laat zien dat in de avonduren nergens kinderen of volwassenen van het azc in beeld komen. Hij spreidt de handen. 'Niemand die een kip aanraakt, niemand die aan een duif zit of de pipowagen sloopt', zegt hij.

Hij heeft zo zijn twijfels. Twintig kippen op de SunFlowers Ranch? Hij heeft er nooit meer dan twaalf of dertien gezien. Duiven zijn er nooit geweest, zegt hij. En die gesloopte pipowagen? Het beeld van de pipowagen op vrijdagavond is identiek aan dat van zaterdagochtend, en aan dat van twee weken eerder. Een afgebladderd dak en een kapot luik. Dat luik is al langere tijd verrot, zegt Chris.

Uit bewakingsbeelden van 12 mei en 25 mei blijkt dat de pipowagen er identiek uit ziet op beide dagen.

Aanzicht van de pipowagen van de dierenopvang op 12 mei. Foto: Elderhoeve

Aanzicht van de pipowagen van de dierenopvang op 25 mei. Foto: Elderhoeve

Een vos pakt een kip

Nachtelijke opnamen leveren wél een interessant beeld op. Meerdere keren komt een dier in beeld, dat op een kip afsnelt en later met diezelfde kip in zijn bek over het terrein loopt. Meer aanvallen onderneemt het dier niet, althans: niet in het zicht van de camera. Het is een vos, zegt Chris. Hij laat andere beelden zien uit dezelfde nacht, waarop een dier over het terrein snelt.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Ook Andrea heeft de beelden inmiddels gezien. In eerste instantie wilde ze die zaterdag al zien, maar dat stond het azc niet toe. Op de beelden waren namelijk ook twee meisjes te zien die Andrea wel eens helpen. Met het oog op de privacywet wilde het azc de beelden niet tonen. Nadat de politie en meerdere media de beelden wél konden bekijken, kreeg ook Andrea dinsdag de gelegenheid. De beelden overtuigen haar echter nauwelijks.

Een vos? Complete onzin, zegt ze. 'Het dier dat van de kliko wegrent is een rat. We hebben hier vaker te maken gehad met ratten. En het dier dat een kip pakt, dat is Tijgertje. De kat die bij het azc loopt. Die heeft geen kip gedood, maar gepakt en daarna losgelaten. Het is één van de kippen die nog over waren', zegt Andrea.

Ik heb biologie gestudeerd, ik weet hoe een vos eruitziet Andrea Sonderen

Ze voelt zich in een hoek gedrukt, weggezet. Ze heeft altijd duiven gehad en laat op verzoek een foto zien. Ze spreekt van een mes in de rug. En sommige zaken kloppen niet, vindt ze.

'Ik heb biologie gestudeerd, ik weet hoe een vos eruit ziet, een rat en een kat. Ik word gewoon belachelijk gemaakt. Op niet één van de beelden is te zien waar de stok vandaan komt die op het terrein lag. Er is geen enkel beeld aan mij getoond waarop staat hoe de andere kippen verdwenen zijn. De beelden waarop de kat van het azc de kip pakt, zijn heel vaag', somt ze op.

Pipowagen

Ja, die kapotte pipowagen, dat is misschien te snel geoordeeld, geeft Andrea toe. 'Bij het azc zeggen ze dat het achterstallig onderhoud is. Ze hebben beelden laten zien van vrijdagavond en zaterdagochtend en daarop ziet de wagen er hetzelfde uit. Nou ja, dat zou kunnen, dat het luik er al iets af hing. Ik kom eigenlijk niet zo vaak in die hoek van het terrein. Maar de ketting is doorgeknipt en het slot is eraf. Hoe kan dat dan?'

Andrea in gelukkiger tijden met één van haar pony's. Foto: Andrea Sonderen. De tekst gaat door onder de foto.

Andrea met één van haar pony's. Foto: Andrea Sonderen

En dan de aanhanger die Andrea vaak gebruikte voor shows buiten het terrein en om spullen mee te vervoeren voor de dierenopvang. Die trailer staat - in samenspraak met het azc - geparkeerd op het terrein van de asielzoekersopvang. Zaterdag ontbraken plotseling meerdere onderdelen, was het neuswiel eraf en de verlichting kapot.

Wie heeft het gedaan? Andrea weet het niet en het azc evenmin. Bij het azc zeggen ze dat de aanhanger al geruime tijd stond te verroesten op de parkeerplaats. Dat spreekt Andrea tegen. 'In januari was hij nog helemaal tiptop in orde en hebben we hem nog gebruikt in Assen. En nu lag-ie plat op de parkeerplaats. Kapot.'

Ze wijst niet naar het azc en weet niet wie de diefstal van de dieren en de sloop van de aanhanger op zijn geweten heeft.

Politie: geen strafbaar feit

De politie laat weten de beveiligingsbeelden van het azc te hebben gezien en daarop geen strafbare feiten waar te nemen. Daarvan zijn alle betrokkenen in kennis gesteld, zegt een woordvoerder.

Andrea gaat donderdag alsnog aangifte doen. Ze verwacht er niet veel van, zegt ze.

Ook heeft Andrea al de conclusie getrokken dat ze vertrekt. De SunFlowers Ranch neemt ze met zich mee. Waar ze zich vestigt weet ze nog niet, maar ze keert niet terug. 'Ik voel me niet veilig. En mijn dieren zijn ook niet veilig.'