GLD doc – Onder druk ondernemen

In Onder druk ondernemen volgen we vier Gelderse bedrijven die ieder op hun eigen manier de zeilen moeten bijzetten om hun bedrijf draaiende te houden in coronatijd. Want; welke problemen levert de coronacrisis nou echt op, welke creativiteit is er nodig of welke kansen dienen zich aan? We signaleren deze ontwikkelingen in vier verschillende sectoren: de horeca (en evenementenbranche), de bouw, de makelaardij en de maakindustrie. Ieder met hun eigen unieke verhaal.

Gedurende zo’n twee maanden zijn de ondernemers dicht op de huid gevolgd. Bijvoorbeeld restaurant en zalencentrum De Radstake aan de Heelweg (tussen Varsseveld en Lichtenvoorde), deze bestaat al eeuwenlang en behoort tot de oudste horecagelegenheden van Nederland. Maar door corona ligt alles stil: geen feesten en partijen, geen eters over de vloer. Hoe is dat, en hoe gaat het in het hengstenstation?



Een ander familiebedrijf is bouwbedrijf Reinbouw uit Dieren, een middelgrote aannemer met grote ambities. De krapte op de woningmarkt zorgt voor meer nieuwbouw, zo bouwt Reinbouw nu 109 woningen in Lent bij Nijmegen. Kan dat doorgaan, want hoe houd je anderhalve meter op de bouwplaats?

IetsAnders Makelaardij uit Aalten kent zijn eigen dilemma’s. De makelaar bestaat dit jaar vijf jaar en wilde dat groots vieren, mede door de koop van een nieuw kantoor, ‘het aanblik van Aalten’, Op D’n Timp. De coronacrisis brengt druk, worden er straks nog wel woningen verkocht? Vooral ludieke acties, die anders zijn dan anders, moeten de zaak redden.

Tot slot: Kaak uit Terborg. De Kaak Groep kent een miljoenenomzet als wereldspeler op het gebied van machines voor de bakkerij industrie. Alleen al 70% van het brood in Nederlandse supermarkten is gemaakt met het equipment van Kaak. Omdat de gevolgen van het virus bij vestigingen in (onder meer) Italië eerder zichtbaar waren, heeft Kaak snel kunnen handelen om de productie niet in gevaar te brengen. Maar draait het zoals het moet?

De documentaire Onder druk ondernemen wordt op dinsdag 9 juni om 17.20 uur uitgezonden op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Of kijk de aflevering terug via Uitzending Gemist.