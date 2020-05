Van Rooij heeft vertrouwen in NEC en NEC in Van Rooij

De 19-jarige rechtsback is blij met de verlenging van zijn verbintenis. 'Ik heb tot 2022 verlengd en we gaan er wat moois van maken. Ik ben afgelopen seizoen gaan spelen en het hadden er nog meer kunnen zijn, maar het is even niet anders. Jammer, maar ik denk dat ik sowieso tevreden mag zijn over wat ik heb laten zien. Ik heb veel gesprekken gehad met de club. Er is een mooi plan uitgestippeld, waarvan ik onderdeel ben. Ik heb vertrouwen in de club, zoals de club vertrouwen in mij heeft.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Eredivisie

Directeur Wilco van Schaik grapte al dat Van Rooij nu miljonair wordt met dit contract. 'Nou, over een aantal jaren hopelijk', lacht de verdediger. 'Maar ik heb het hier prima naar mijn zin. Ik heb de hele jeugdopleiding doorlopen. Ik zit hier al vanaf mijn negende levensjaar. Ik ken deze club door en door. En met de club waar ik ben opgegroeid naar de eredivisie, dat is zeker één van mijn doelen en dromen.'

De contractondertekening bij De Waal

Van Schaik is tevreden met het langer vastleggen van dit talent. 'Bart is een exponent van de jeugdacademie. Eén van de spelers waar wij vorig jaar onze visie op hebben gebouwd. Net als Dirk Proper, Anthony Musaba, Ole Romeny, Ayman Sellouf. Daar wil je waarde mee ontwikkelen, ook voor de club voor de toekomst. Dan is het mooi dat zo'n jongen uit Nijmegen bijtekent. Er was veel belangstelling voor hem. Hij is een jongen die NEC in alle vormen uitstraalt. Hij heeft een geweldige mentaliteit. Echt een prof zoals wij ze graag zien. We zijn echt trots dat we zijn contract hebben kunnen verlengen.'