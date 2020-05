Kasteel Doornenburg weer open voor bezoekers

De rondleiding is vervangen door een zelfstandige wandeling van ongeveer een uur. Om in de anderhalvemetersamenleving de bezoekersstromen te kunnen sturen, wordt er gewerkt met een tijdslot. Per uur kunnen maximaal 30 bezoekers worden toegelaten. Elke bezoeker krijgt informatie op papier mee en in het kasteel zijn op enkele plekken QR-codes aangebracht. In elk vertrek staat een gids die eventueel vragen kan beantwoorden.

Voorzitter Menno Tillema laat weten dat de heropening een uitdaging is. Door de coronacrisis heeft het kasteel geruime tijd de deuren moeten sluiten. Hierdoor zijn veel inkomsten misgelopen. Deze zijn noodzakelijk om de geschiedenis levend te houden voor de toekomstige generaties.

Bezoek is elke zaterdag en zondag mogelijk van 12.00 tot 15.00 uur. In de RIVM-richtlijnen staat dat reserveren van toegangskaarten verplicht is en kan via www.kasteeldoornenburg.nl. Op de website staan tevens de corononaregels voor bezoekers vermeld.