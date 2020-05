Marathonvergaderingen en geen barbecue, het is afzien voor de Arnhemse politiek

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het overleg tussen de fractievoorzitters, het presidium, woensdagochtend. Ook dit overleg vond weer in fysieke vorm plaats. Alle raadszetels die normaal gesproken aan elkaar geschakeld twee halve cirkels vormen, stonden nu verspreid door de raadszaal op anderhalvemeter van elkaar. Klaar om woensdagavond alle 39 volksvertegenwoordigers samen te laten komen.

Sinterklaas en vuurwerk

Het stuwmeer aan politieke onderwerpen waar de gemeenteraad maar niet doorheen komt, is een terugkerend probleem. Ook vorig jaar moesten er noodgrepen worden uitgehaald om de achterstanden in te lopen. Dit jaar heeft de coronacrisis natuurlijk niet geholpen, maar het grootste deel stamt al van voor die tijd. Zo moeten er nog altijd voorstellen over Sinterklaas en vuurwerk worden besproken.

Mark Coenders (GroenLinks) stelt dat er kritisch gekeken moet worden naar de eigen inbreng. Een openstaand debatverzoek over de geslaagde lijmpoging van de Arnhemse coalitie in oktober vorig jaar, is wat hem betreft niet meer nodig.

Guus van der Laak (Arnhem Centraal) kondigt aan kritischer te zullen zijn om in te stemmen met debatverzoeken van andere partijen. Een aantal daarvan zijn volgens VVD'er Leendert Combee 'zonde van de tijd'.

'Kern van de democratie'

'Maar dat is juist de kern van de democratie', meent Maarten Venhoek (D66). 'Het is niet aan ons om een waardeoordeel te hebben over het verzoek van een ander. Dat is voor diegene kennelijk belangrijk.' Ook Klaartje van Dillen (CDA) vindt dat een 'groot goed' dat we 'vooral zo moeten houden'. 'En als we elkaar hier de maat willen nemen hoeveel seconden de inbreng van een ander mag duren, zijn we ook niet goed bezig.'

Helder is dat er meer tijd nodig is dan de reguliere woensdagavonden om alle debatten, vragen en voorstellen af te handelen. Het betoog van Eric Greving (PvdA) dat niet alle raadsleden fysiek in staat zijn tot het bijwonen van lange 'marathonvergaderingen', vindt bijval. Afgesproken wordt dat alleen de woordvoerders op de verschillende dossiers eerder komen om het debat te voeren. De stemming waarvoor de volledige gemeenteraad nodig is, vindt dan 's avonds plaats.

'Je mag je barbecue meenemen'

En ook het voorstel om indien nodig de jaarlijkse raadsbarbecue op te offeren voor een politieke avond omdat iedereen die dag toch vrij heeft gehouden, krijgt schoorvoetend instemming. Al grapt Coenders nog richting collega Greving dat hij 'zijn barbecue best mee mag nemen'.

De gebruikelijke borrel na de raadsvergaderingen zit er ook nog even niet in, laat burgemeester Ahmed Marcouch weten. 'Het gaat om de noodzaak om bij elkaar te komen. Dat moet vanwege het virus zo kort mogelijk zijn. Daarna moet iedereen de openbare ruimte weer opzoeken.'

