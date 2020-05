Miljoenentekort dreigt voor Zutphen, mede door corona

Inclusief corona-effecten komt de gemeente dit jaar 2 miljoen tekort, is de verwachting. De precieze financiële impact van de coronacrisis is lastig te pijlen voor de gemeente. 'Wat betreft de financiële gevolgen door de coronacrisis wachten wij in eerste instantie op de compensatie vanuit het Rijk en de provincie', valt te lezen in de eerste bestuursrapportage, een financiële prognose voor 2020.

Effecten Covid-19

Uit de bestuursrapportage blijkt al wel dat de coronacrisis op veel vlakken invloed heeft. Zo ontvangt Zutphen nu minder geld uit leges voor evenementen, marktgelden en huurinkomsten voor bijvoorbeeld sportaccommodaties. Daarnaast houdt Zutphen rekening met meer bijstandsuitkeringen en tekorten bij het zwembad en het theater als gevolg van de coronamaatregelen.

'Op dit moment gaan wij uit van een schadebedrag door corona van ruim 1 miljoen euro. Dit bedrag zal ongetwijfeld verder oplopen. Daar staat tegenover dat, behoudens enkele regelingen, onbekend is of en hoe het Rijk het financieel nadelig effect gaat compenseren.' Door maandelijks de corona-effecten te monitoren denkt Zutphen later dit jaar beter te kunnen zeggen wat de precieze financiële gevolgen zijn.

Fors hogere uitgaven voor Wmo en Jeugd

In de begroting voor dit jaar heeft de gemeente in totaal 12,4 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Deze worden naar verwachting op 1,3 miljoen na niet gehaald. Dat komt vooral doordat de bezuinigingen binnen het sociaal domein voor een aanzienlijk bedrag niet gehaald worden. Forse hogere uitgaven voor de Wmo en Jeugd liggen daaraan ten grondslag.

Zutphen onderzoekt momenteel welke mogelijkheden er zijn om volgend jaar de bezuinigingen wél te halen. 'Tenslotte zullen wij niet ontkomen aan incidentele besparingen voor het jaar 2020', aldus het college. In 2021 en 2022 wil de gemeente nog meer bezuinigen op het sociaal domein dan nu het geval is. Het college gaat bekijken of dat plan nog realistisch is, gezien de huidige tekorten.

Stand algemene reserve

Begin maart maakte wethouder Harry Matser nog een kleine financiële meevaller bekend. In plaats van een negatief eindresultaat sloot de gemeente 2019 af met een plus van 3,2 miljoen euro. Hierdoor begon de gemeente dit jaar met een algemene reserve van 5 miljoen.

Maar met het verwachte begrotingstekort voor dit jaar - ruim 2 miljoen - wordt er weer geld uit de 'spaarpot' van de gemeente gehaald, waardoor er straks nog maar 3,2 miljoen in zit. Gezien de kaders die door de raad zijn vastgesteld is dit eigenlijk nog te weinig, die schrijven voor dat Zutphen een buffer van minimaal 8 miljoen moet hebben.

Nieuwe bezuinigingen

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de bestuursrapportage is vastgesteld kan de prognose wijzigen in de loop van 2020. Desondanks gaat wethouder Harry Matser kijken hoe het verwachte tekort kan worden opgevangen. 'Voor het zomerreces komen wij met een dekkingsplan voor dit verwachte tekort.'

