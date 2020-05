LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 26 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 26 mei

19:58 - Alle medewerkers slachthuis Groenlo opgespoord, klein deel is ook echt ziek

Alle medewerkers van de slachterij van Vion in Groenlo zijn opgespoord en getest. Daar zijn geen nieuwe coronagevallen uit voortgekomen, zo laat de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland dinsdag weten. Minder dan tien procent van de positief geteste mensen heeft volgens voorzitter Ton Heerts daadwerkelijk klachten. 'Voor zover nu bekend ligt niemand in het ziekenhuis', zegt hij.

Foto: ANP

18:36 - Nog eens 16 coronagevallen in flat van arbeidsmigranten

In een flat in de Duitse plaats Rhede zijn nog eens zestien coronagevallen ontdekt. In het gebouw wonen vijf besmette arbeidsmigranten die in de slachterij van Vion in Groenlo werken.

Het gebouw is vorige week woensdag al geïnspecteerd, meldt het Duitse Kreis Borken. Alle coronapatiënten zijn in quarantaine geplaatst, evenals mensen uit hun directe omgeving.

Eerder werd al bekend dat 147 medewerkers van de slachterij in Groenlo besmet zijn. 79 daarvan wonen in Duitsland.

18:26 - Coronaprotocol voor basisscholen laat nog op zich wachten

Terwijl veel leraren zich zorgen maken over de volledige heropening van de basisscholen vanaf volgende week dinsdag, laat het protocol waarin de belangrijkste RIVM-richtlijnen worden vertaald in concrete maatregelen langer op zich wachten. De PO-Raad laat weten dat eerst nog advies moet binnenkomen van het Outbreak Management Team (OMT), waarin gezondheidsdeskundigen zitten van diverse instituten.

Het gaat niet lukken om zoals de bedoeling was woensdag een nieuw protocol voor basisscholen te publiceren, meldt de raad die het primair onderwijs vertegenwoordigt. Bij het ontwikkelen van protocollen zijn ook de onderwijsvakbonden betrokken. Als de bonden en de PO-Raad eruit zijn, moeten de plannen ook nog worden afgestemd met ouderorganisaties, de kinderopvangbranche en de overheid.

In het protocol wordt onder meer vastgelegd hoe scholen moeten omgaan met zaken als afstand houden en hygiëne, zodat het risico op overdracht van het coronavirus zo klein mogelijk blijft.

17:39 - Goedkoop terrasje in Buren

Komende maandag is het zover en mogen de terrassen weer open. Horecabedrijven uit Buren hoeven dit jaar geen huurkosten te betalen voor hun terras. Ook niet als ze tijdelijk willen uitbreiden. 'We vinden het belangrijk om onze horecaondernemers in deze tijd te ondersteunen. We denken ook graag mee over het uitbreiden van terrassen', zegt wethouder Karl Maier.

De gemeente roept horecabedrijven op om met een plan te komen als zij hun terras willen uitbreiden. Ook ondernemers die nu nog geen terras hebben, kunnen een plan indienen.

17:06 - Dolfinarium gaat morgen weer open

Goed nieuws voor fans van het Dolfinarium: het park in Harderwijk gaat morgen weer open. Het dierenpark laat wel minder mensen toe dan normaal. Het Dolfinarium was ruim twee maanden dicht vanwege de coronacrisis.

Foto: ANP

16:35 - Minder dan 200 coronapatiënten nog op de intensive care

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld op een intensive care, is gedaald naar 188. Dat zijn er 35 minder dan op maandag, de grootste daling in twee weken tijd. In de komende dagen daalt het aantal patiënten op de ic's naar ongeveer 150, verwacht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de ic's in Nederland liggen 187 coronapatiënten. Bovendien wordt iemand in Duitsland behandeld. Verpleegafdelingen van ziekenhuizen behandelen 698 coronapatiënten.

16:01 - Ziekenhuis stelt operaties uit om nieuwe coronagevallen

Ziekenhuis St Jansdal moet deze week operaties annuleren na een corona-uitbraak op een reguliere verpleegafdeling in Harderwijk. Van de zeventien mensen die daar lagen, zijn er vier positief getest.

Alle zeventien patiënten worden in isolatie verpleegd, laat een woordvoerder weten. Dus ook de patiënten die in eerste instantie niet positief zijn getest op het coronavirus. 'We nemen geen enkel risico en gaan ze nog een keer testen, want de zorg moet veilig zijn.'

In Harderwijk is ook een aparte corona-afdeling, waar nu twintig patiënten liggen.

Foto: Omroep Gelderland

15:14 - Liemerije werd hard getroffen door corona

Bij zorglocatie Diemzicht van Liemerije in Didam zijn ze hard getroffen door corona. Dat vertellen ze in een uitgebreid verhaal op hun Facebookpagina. 'Op woensdag 8 april werd de eerste bewoner positief getest. Al snel werd een groot deel van bewoners en medewerkers ziek en werd Diemzicht een cohort afdeling. Sindsdien was niets meer hetzelfde voor bewoners, hun naasten en medewerkers.'

 

14:46 - Drie nieuwe coronadoden in Gelderland

Het aantal officiële doden als gevolg van een coronabesmetting is de voorbije 24 uur met drie opgelopen, tot een totaal van 662. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die het RIVM donderdag bekend heeft gemaakt.

Foto: ANP

14:35 - Heb ik corona als ik veel hoest?

 Omroep Gelderland@OmroepGLD #Coronavraag: Ik heb veel gehoest. Daarbij geen koorts wel licht neusverkouden en mijn reuk en smaak is weg. Heb ik corona? En wanneer kan ik weer ruiken en proeven? - Harry Kremer uit Hattem. @ggdnog geeft antwoord in onderstaande video. Zie ook https://t.co/A9VYGPeEex 14:16 - 26 mei. 2020 Andere Tweets van Omroep Gelderland bekijken

12:26 - Directeur Vion is zich van geen kwaad bewust

De directeur van Vion is zich van geen kwaad bewust rond de corona-uitbraak in zijn slachterij in Groenlo. 'We hebben al maandenlang maatregelen genomen', zo zei hij maandagavond bij het programma Beau.

12:15 - Corona houdt pontjes uit de vaart

De tien veerpontjes van Voetveer Uiterwaarde varen dit seizoen niet meer. Een groot gedeelte van de vrijwilligers is dit seizoen niet beschikbaar. Fatsoenlijk varen is daardoor niet meer mogelijk geworden.

10:14 - Groothandels weer dicht voor particulieren

Consumenten kunnen vanaf 1 juni niet meer voor hun boodschappen terecht in de groothandels. Die waren sinds 19 maart geopend voor particulieren omdat de druk op de supermarkten te groot was. Nu is die druk afgenomen en worden de groothandels alleen weer beschikbaar voor pashouders.