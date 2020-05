'SKB betaalt niet mee, maar moet wel garant staan voor nieuw ziekenhuis'

De Doetinchemse gemeenteraad wil meer weten over de stand van zaken bij de twee ziekenhuizen in de Achterhoek. Daarvoor werd dinsdag een digitale luisterzitting met deskundige insprekers en belanghebbenden gehouden. Wat kost het nieuwe Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem? Is het SKB in Winterswijk nog te vermurwen tot een definitieve fusie?

Hélemaal aan het eind van de luisterzitting, na 3 uur en 45 minuten praten, laat Santiz-bestuurder Erwin Bomers een troefkaart uit de mouw vallen met betrekking tot de bouw van het nieuwe Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem: 'Het SKB betaalt niet mee, maar moet wel mede garant staan voor de toekomst van het Santiz-ziekenhuis.'

Met andere woorden: met twee ziekenhuizen achter je kun je als overkoepelende ziekenhuisorganisatie Santiz bij een bank meer geld losweken voor een financiering dan als het Slingeland alleen. De consequentie is dan wel: mocht het Slingeland de kosten niet meer kunnen betalen, dan mag het SKB in Winterswijk bijspringen.

Geen duidelijkheid

Daarmee werd er dinsdagavond laat tijdens de digitale praatsessie over de toekomst van de zorg in de Achterhoek toch een tipje van de Santiz-sluier opgelicht. Over de bouwkosten van het nieuwe Slingeland kwam geen duidelijkheid, ondanks herhaalde vragen van Doetinchemse raadsleden, zoals Hans Boerwinkel (SP).

De bouwkosten worden geen 356 miljoen euro, zoals medisch specialist Menno Beukema van het SKB als optie in een Santiz-rapport liet zien. 'Aanvankelijk was de bouwsom 200 miljoen euro en dat bedrag wordt fors hoger, maar zeker geen 300 miljoen', aldus Ton van Engelenburg, chirurg in het Slingeland en voorzitter van de adviesgroep nieuwbouw van het Doetinchemse ziekenhuis.

De financiering is nog niet rond, de ABN Amro zou bij 254 miljoen euro op de rem zijn gaan staan. De kosten worden opnieuw doorgerekend nu het SKB uit beeld dreigt te raken.

Want dat werd ook duidelijk: Santiz houdt inmiddels rekening met een ontvlechting van beide ziekenhuizen, erkende Bomers. Waardoor het Slingeland alleen voor de financiering opdraait. 'Maar we houden vast aan het oorspronkelijke bouwplan', aldus de Santiz-bestuurder.

Basisziekenhuis

Dat plan behelst een basisziekenhuis dat kleiner is dan het huidige Slingeland. Het SKB wil ook als zelfstandig basisziekenhuis verder. '85 procent van de zorg kan het SKB zelf doen, voor de andere 15 procent zoek je het verderop. Daarvoor hoef je geen topziekenhuis te creëren', betoogde Hendrik Jan Mensink van de Stichting Behoud SKB, ook één van de insprekers tijdens de luisteravond.

Zijn Doetinchemse evenknie, Henk Wubbels van Gezond Oost-Gelderland, liet juist een tegengesteld geluid horen. 'Je moet er voor zorgen dat je voor de hoog specialistische zorg zo min mogelijk naar buiten hoeft', zei de oud-wethouder van Doetinchem.

Wubbels wees ook op de afgeschreven staat van het in 1965 gebouwde ziekenhuis aan de Kruisbergseweg. Het Doetinchemse ziekenhuis is dringend aan nieuwbouw toe, 'voordat de West-Achterhoek straks geen ziekenhuis meer heeft', waarschuwde Van Engelenburg.

Bouwput

Bomers wil zo snel mogelijk aan de A18 de schop in de grond steken, want nieuwbouw op de huidige plek is niet haalbaar. 'Dan zit je zeven tot tien jaar in een bouwput, je kunt daar geen kant op.'

Renovatie van het huidige Slingeland is voor Santiz geen item. Ook al stipte Joris van Eijck, directeur Zorg van zorgverzekeraar Menzis, tijdens de luisterzitting 'vernieuwbouw' aan.

Van Eijck liet vooral weten dat het toekomstplaatje van de zorg in de Achterhoek voor Menzis de prioriteit heeft. Wel of geen fusie, één of twee ziekenhuizen, Van Eijck wilde geen voorkeur uitspreken. Het draait boven alles om goede zorg voor de inwoners van de Achterhoek.

'Plan B'

Menzis wees onlangs twee ziekenhuizen niet af in een brief aan de burgemeesters van Doetinchem en Winterswijk. In die brief benadrukt Menzis het belang van behoud van kwalitatief goede ziekenhuiszorg voor de hele regio, met mogelijk twee basisziekenhuizen: 'Uitgangspunt hierbij is een scenario met de twee ziekenhuizen in de huidige vorm. Wat ons betreft is dat een goed scenario, zolang dit vanuit het perspectief van kwaliteit, personele bezetting en financiering haalbaar blijkt.'

Tegelijkertijd maakt Menzis zich zorgen of over tien jaar nog aan bovengenoemde voorwaarden kan worden voldaan. Daarom wordt in de brief gepleit voor een 'plan B', waarmee beide ziekenhuizen kunnen anticiperen op de veranderende zorg in de toekomst, met mogelijk een tekort aan personeel. 'We vinden dit belangrijk om dit gezamenlijk te ontwikkelen, om gezamenlijk voorbereid te zijn', aldus Menzis.

Vertrouwensbreuk

Santiz wilde na de nieuwbouw in Doetinchem de weg inslaan met de acute zorg in Doetinchem en de planbare zorg in Winterswijk, maar de mededeling in november vorig jaar om drie afdelingen van Winterswijk bij de nieuwbouw naar Doetinchem over te hevelen, zette alles op de kop. Er ontstond een vertrouwensbreuk met de Oost-Achterhoek die niet meer te repareren lijkt.

Het SKB vertrouwt Santiz niet meer, is bij een fusie bang voor het afschalen van het SKB ten koste van het nieuwe Slingeland en wil zelfstandig verder. Dat is de gemeenteraad in Doetinchem dinsdagavond wél duidelijk geworden.

