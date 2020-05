Varkensstallen dreigen vol te raken door sluiting slachthuizen: 'Dat zou desastreus zijn'

Vanwege coronavirusuitbraken bij medewerkers van Vion in slachthuizen in Scherpenzeel en Groenlo bekijkt de overheid nauwgezet of de fabrieken wel open kunnen blijven.

Deze woensdag werden de regels genegeerd bij een slachterij van Vion in Apeldoorn. Bij het bedrijf kwamen achttien busjes met arbeidsmigranten aan die veel te dicht op elkaar zaten. Het terrein werd daarop afgesloten.

Nachtmerrie

Een situatie zoals in de Verenigde Staten, waar eveneens slachthuizen werden gesloten en varkens soms zelfs werden geëuthanaseerd, is volgens POV-woordvoerder Linda Janssen een nachtmerrie.

De slachthuizen in Nederland sluiten heeft impact, zegt de POV - ook voor de varkens en varkenshouders. 'Het zou desastreus zijn. Op een gegeven moment worden de varkens te zwaar en te groot voor de stallen', aldus Janssen.

Ze zegt dat de varkensboeren ook financieel geraakt worden: bij het aanleveren van te lichte of te zware biggen krijgt de boer minder betaald. Een nog groter probleem is de ruimte bij de boer. Als de sluiting lang aanhoudt, moeten sommige varkens hoe dan ook weg bij de varkenshouderij. 'Desastreus', noemt Janssen het. Ze verwacht echter geen Amerikaanse toestanden in Nederland.

Spannende tijd

Voor varkenshouder Suzanne Ruesink uit Aalten is het een spannende tijd. Ze legt uit dat er per week 170 varkens naar de slacht gaan. 'Als ze niet meer gaan, ontstaat er een probleem in de stal. Dan moet er meer ruimte worden gemaakt voor de groeiende varkens, anders komt het dierenwelzijn in het gedrang. Dat wil je niet. Nu hebben ze de ruimte, dat is prima, ze doen het supergoed.'

Ruesink zegt te hopen dat de slachthuizen er alles aan doen om een nieuwe corona-uitbraak te voorkomen. Maar wat als het tóch gebeurt? 'Goeie vraag', reageert Ruesink. 'Je zou dan extra ruimte moeten creëren voor de varkens die niet weggaan. Maar waar begin je? En, belangrijker: waar eindig je? Het is een druppel op een gloeiende plaat.'

Slachthuis blijft nodig

De slachthuizen overslaan kan simpelweg niet. Enerzijds willen klanten tegenwoordig graag direct van de boer kopen. 'Maar dan nog heb je een klein slachthuis nodig', werpt Ruesink tegen. Ze vindt het wel belangrijk dat alles in de slachterijen goed geregeld is.

Volgens de overheid grijpt een NVWA-dierenarts in bij slachthuizen, wanneer die zich niet houden aan alle RIVM-richtlijnen. Dan vinden er geen keuringen meer plaats. De arts heeft dan de mogelijkheid het slachtproces per direct te stoppen.

10 procent positief getest

In het slachthuis van Vion in Groenlo werden 147 van de 657 medewerkers positief bevonden op een coronabesmetting.De GGD Noord- en Oost-Gelderland is druk bezig met het bron- en contactonderzoek bij de vleesverwerker.

Het bedrijf moest binnen 48 uur alle gegevens aanleveren. Dat is nu gebeurd, laat de Veiligheidsregio weten. Minder dan 10 procent van het personeel blijkt positief getest, niemand ligt in het ziekenhuis.