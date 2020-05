Half miljoen opgehaald voor nieuwe moskee in Tiel

Vorig jaar werden de plannen voor de nieuwe moskee aan de Maurikstraat gepresenteerd en werd ook al een crowdfundingsactie gehouden. Deze leverde toen ruim twee ton op. Tijdens de afgelopen ramadan heeft moskee El Hassani stevig ingezet op de fondsenwerving met een dertigdaagse benefietactie via Facebook en YouTube.

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Woordvoerder Mustapha Aoulad Hadj spreek van een zeer geslaagde benefiet en zeker niet alleen vanwege de opbrengst. 'Men kijkt gauw naar de getallen op het scherm', zegt hij. 'En dat wordt als maatstaf gebruikt om al dan niet te spreken van een geslaagde benefiet. Ik wil toch een andere winst benoemen. Namelijk het sociaal kapitaal wat zo'n benefiet aan verbondenheid, aan cohesie, aan gezelligheid heeft teweeg gebracht bij de mensen.'

'Behoefte aan verbondenheid'

Aoulad denkt dat de coronamaatregelen een belangrijke rol hebben gespeeld bij het succes van de benefiet en de samenkomsten online. 'De ramadan is een maand van samen zijn', zegt hij. 'Van samen dingen doen; een maaltijd nuttigen, samen bidden en dat was er nu niet. Dus mensen hadden zo'n behoefte aan die verbondenheid dat we voorzien hebben in die behoefte. Ik denk dat dat de reden is dat mensen uitermate blij waren met die mogelijkheid.'

De moskeevereniging telt circa 450 leden, maar veel giften komen van anderen, soms van ver buiten Tiel. Alouad: 'Je kunt wel zeggen dat de giften uit het hele land komen. Dat is het voordeel van sociale media, je hebt een groot bereik. Mensen zien dat prachtige gebouw en de sprekers doen natuurlijk ook hun werk. Ze spreken mensen aan op hun islamitische identiteit.'

'De deuren wijd open gooien'

Het nieuwe gebouw draagt de naam cultureel centrum, omdat El Hassani het veel breder dan alleen religieus wil gebruiken. Alouad: 'Het is een centrum voor onderwijs, culturele activiteiten, er komt een gymzaal dus sport. We willen lezingen, debatten, kortom: we willen buiten naar binnen halen en we willen ook een uitstraling hebben van binnen naar buiten, dat we de deuren wijd open gooien.'

Het gebouw is dus niet alleen voor de eigen leden bedoeld. Die boodschap is volgens de woordvoerder al wel geland. 'Ik kan je vertellen dat we ook veel donaties hebben ontvangen van mensen met oer-Hollandse namen. Dan voel je je toch gesterkt in het gene dat je aan het doen bent.'

Aanpassing toegestane hoogte

Wanneer de bouw kan beginnen is nog niet duidelijk. De vereniging wacht nog op aanpassing van de toegestane hoogte in het bestemmingsplan, voordat de koop van het terrein definitief wordt.

'Pas dan gaan we rekenen', zegt Alouad. 'Hoeveel hebben we in kas, hoeveel kost het gebouw, hoeveel gaan we nog inzamelen, wat vragen we van onze leden. Als we daar uit zijn, kunnen we beginnen. Liever vandaag dan morgen natuurlijk, maar het zal echt nog wel even duren.'

Beluister hier het gesprek met Mustapha Aoulad Hadj: