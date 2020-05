Alle medewerkers slachthuis Groenlo opgespoord, klein deel is ook echt ziek

Alle medewerkers van de slachterij van Vion in Groenlo waar het coronavirus is uitgebroken, zijn opgespoord en getest. Daar zijn geen nieuwe coronagevallen uit voortgekomen, zo laat de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland dinsdag weten. In Duitsland zijn wel nieuwe besmettingen aan het licht gekomen.

Zondag werd bekend dat 147 van de in totaal 657 medewerkers van het vleesverwerkingsbedrijf besmet zijn met het coronavirus. De GGD had moeite alle medewerkers te bereiken, omdat Vion veelal met uitzendkrachten uit Polen en Roemenië werkt.

Van vijf medewerkers ontbraken gegevens en 25 medewerkers waren nog niet getest. Vion moest binnen 48 uur alle gegevens aanleveren, omdat anders iedereen in quarantaine zou moeten. Dat is nu gebeurd, laat de veiligheidsregio weten.

Minder dan tien procent is ziek

'De directie van Vion heeft alle medewerking verleend die was gevraagd', zegt voorzitter Ton Heerts. Dat is volgens hem positief en betekent dat het virus verder bestreden kan worden. 'Hopelijk worden zo weinig mogelijk mensen daadwerkelijk ziek.'

Minder dan tien procent van de positief geteste mensen heeft volgens Heerts daadwerkelijk klachten. 'Voor zover nu bekend ligt niemand in het ziekenhuis', zegt hij.

Nieuwe coronagevallen in Duitsland

De veiligheidsregio laat verder weten dat iedereen tot nu toe meewerkt aan het bron- en contactonderzoek. De Duitse autoriteiten doen hun eigen onderzoek, omdat 79 van de besmette medewerkers bij onze oosterburen wonen.

Eerder op de dag werd bekend dat in een flat in de Duitse plaats Rhede nog eens zestien coronagevallen zijn ontdekt. In het gebouw wonen vijf besmette arbeidsmigranten die in de slachterij van Vion in Groenlo werken. Alle coronapatiënten zijn in quarantaine geplaatst, evenals mensen uit hun directe omgeving.

Slachthuis weer open?

Dat er onder de werknemers geen nieuwe coronagevallen zijn, wil volgens Heerts nog niet zeggen dat het slachthuis in Groenlo zomaar weer open kan. Hij wijst op het gebiedsverbod van 14 dagen dat aan de medewerkers op de productielocatie is opgelegd.

'Ze zullen ongetwijfeld de komende dagen voorbereidingen treffen om weer open te gaan als er geen verdere uitbraak is, maar dat gebiedsverbod blijft van kracht', zegt hij.

'Meer brandhaarden zullen volgen'

Volgens burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre zullen we in de toekomst meer brandhaarden zien. Dat zei ze dinsdagavond in antwoord op vragen van commissieleden in de gemeente Oost Gelre. 'Als er meer getest wordt, dan zul je ook meer brandhaarden tegenkomen', zegt ze. 'Ik heb het dan niet specifiek over uitbraken binnen bedrijven, maar kijk bijvoorbeeld ook maar naar het onderwijs. Daar wordt nu getest en daar zie je ook meer besmettingen.'

Commissieleden willen de huisvesting van arbeidsmigranten hoog op de agenda zetten. Volgens de burgemeester is het nu eerst zaak om de crisis te beheersen en moet de huisvesting op een later moment worden opgepakt. 'Op dit moment ligt de focus voor de veiligheidsregio en voor mij op het voorkomen van verdere verspreiding van het virus en het informeren van inwoners.'

