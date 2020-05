Boa loopt hoofdwond op bij aanhouding in centrum van Ede

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'De controle liep uit de hand en we kregen flinke beledigingen en nare ziektes naar ons hoofd', zegt boa Morisson. 'Het eindigde in een aanhouding met verzet en tijdens die worsteling ben ik op mijn hoofd geslagen.' De hoofdwond is in het ziekenhuis behandeld.

Met assistentie van de politie is de vermoedelijke dader alsnog aangehouden. Hij wordt onder meer verdacht van mishandeling. Hij is maandag heengezonden.

Dinsdag voerden boa's in zeker twintig gemeenten actie tegen de agressie en het geweld waarmee ze in toenemende mate te maken hebben. Aanleiding voor het protest was de mishandeling van collega's in IJmuiden op Hemelvaartsdag.

De boa's willen onder meer een wapenstok en pepperspray, maar minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is daar geen voorstander van. Hij wil dat alleen de politie geweld mag gebruiken.

