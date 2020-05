Duitser Thomas Letsch nieuwe trainer Vitesse

Thomas Letsch (in het midden) in Salzburg. Foto: Wikipedia/Werner100359

De 51-jarige Letsch komt op voorspraak van de nieuwe technisch directeur Johannes Spors naar Vitesse, ook een Duitser. Beide partijen waren de afgelopen dagen al in een afrondende fase van de onderhandelingen, zo kon Omroep Gelderland donderdag al melden.

Met de entree van Letsch stapt Vitesse dus over op de Duitse tour. De trainer krijgt als opdracht mee de Arnhemse club weer een 'fris en aanvallend' gezicht te geven. Spors kent Letsch van de voetbaltak van Red Bull. Ze werkten samen in Salzburg en hadden ook ontmoetingen in Leipzig. In Salzburg werkte Letsch in verschillende functies. Hij was eind 2015 ook voor twee duels interim-coach bij de hoofdmacht.

'Ik zie dit als een geweldige uitdaging'

'De gesprekken met de club verliepen zeer prettig', zegt Letsch. 'Natuurlijk ken ik Johannes al langer. Daarnaast weet ik dat de speelwijze zoals ik die voor ogen heb, goed overeenkomt met de speelstijl die bij Vitesse past. Ik zie dit als een geweldige uitdaging. Ik wil spelers ontwikkelen en spelelementen zoals intensiteit zien op het veld.'

Het is de bedoeling dat de nieuwe trainer Vitesse 'op zijn Duits' gaat laten voetballen. Dat betekent met veel pressing en energie, opkomende backs en een hoog tempo met continu beweging. Voetballers in Duitsland zijn doorgaans topfit en spelen met een hoge intensiteit hun wedstrijden.

Werkloos

Sinds april 2019 is Letsch werkloos. Zijn laatste club was Austria Wien, maar in Wenen werd hij vroegtijdig aan de kant geschoven. Ook zijn dienstverband bij Erzgebirge Aue was niet succesvol. Daar werd Letsch na drie duels ontslagen. Verder werkte hij vooral voor kleinere clubs in Duitsland en twee jaar voor FC Liefering, een opleidingsclub van Red Bull Salzburg.

Spors reageert als volgt op de aanstelling: 'Vanaf mijn start bij Vitesse was de invulling van een hoofdtrainer één van de belangrijkste beslissingen. We hebben zorgvuldig ons netwerk benut om tot passende kandidaten te komen. In de afgelopen week hebben we onze definitieve keuze gemaakt. '

Docent

'Het is duidelijk dat Thomas en ik elkaar kennen vanuit het Red Bull circuit. Onze voetbalfilosofie, waarin intensiteit centraal staat, komt overeen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met Thomas als hoofdtrainer aan iets moois gaan bouwen. Thomas is bovendien een ervaren trainer. Daarnaast heeft hij een achtergrond als docent, wat uiteraard van pas komt in het managen van een team en staf', zegt Spors in een eerste reactie.

Opvolger van Sturing

Bij Vitesse wordt Letsch de opvolger van Edward Sturing die na tussenpaus Joseph Oosting de honneurs waarnam toen Leonid Slutskiy was opgestapt. Sturing wilde graag door als hoofdtrainer, maar Spors en eigenaar Valery Oyf beslisten anders. De clubicoon van Vitesse wordt nu waarschijnlijk het nieuwe hoofd opleidingen bij de Arnhemse club.

Eind juni begint Letsch naar verwachting met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dan staat voorlopig, traditiegetrouw, de eerste training gepland op het hoofdveld van Papendal. Letsch was overigens ook nog een periode assistent-trainer van Roger Schmidt bij Salzburg. Schmidt gaat naar PSV.

Met de komst van Letsch en Schmidt naar de eredivisie groeit dus het aantal Duitse trainers in het Hollandse betaald voetbal. Frank Wormuth is trainer van Heracles Almelo en Peter Hyballa heeft de eindverantwoordelijkheid bij NAC Breda.