Twee autobranden op dezelfde plek in Nijmegen, politie zoekt getuigen

De eerste brand is op 27 januari om 1.15 uur. De brand wordt door twee mannen gesticht, blijkt uit beelden die vanavond in Bureau GLD worden getoond. Vier auto's raken zo zwaar beschadigd, dat ze afgeschreven moeten worden.

De politie zoekt in dit geval contact met de bestuurder van een zilverkleurige Opel Corsa. Die is op bewakingsbeelden te zien, even voordat de brand wordt gesticht.

Man in flat gezocht

De tweede brand is bijna een maand later, op 18 februari, om 3.30 uur. Op vrijwel dezelfde plek sticht nu een eenling een autobrand. Of beide branden met elkaar te maken hebben is onduidelijk.

Onze reportage van eind januari van de brandstichting.

Ook na deze brand is de politie op zoek naar iemand; de brand woedt nabij een flat en op camerabeelden is een man te zien die de flat binnengaat. Met hem komt de politie graag in contact.

