Loil wacht nog altijd op oplossing voor afgebrand partycentrum

'Als je ’s morgens wakker wordt en je ziet de puinhoop, dan doet je dat wel even pijn', zegt buurman Herman Jansen. Al zeven maanden kijkt hij samen met zijn vrouw Elly tegen de brandresten aan. Jansen is inmiddels een beetje gewend aan de situatie.

'Ook op plaatsen waar veel verdriet is groeien bloemen. We schikken ons naar de situatie. Er zijn hier mensen in de buurt die veel meer last hebben van stank of rotzooi.'

'We kunnen het niet zelf betalen'

Zijn gedachten zijn bij de eigenaren die volgens Jansen hier echt onder leiden. 'Daar heb ik mee te doen.' Eigenaren Murat Yilmaz en Murat Sahingöz van het partycentrum hopen dat ze zo snel mogelijk kunnen beginnen met de sloop, maar tot nu toe betaalt de verzekering niets uit. 'We kunnen het niet zelf betalen', zegt Yilmaz. 'We hebben hulp gevraagd bij de gemeente, maar die kan ook niet helpen.' 'Onze advocaat is druk bezig en we hopen dat er snel een oplossing komt.'



De eigenaren hebben een advocaat in de arm genomen om de verzekering alsnog te laten uitbetalen. Intussen hangt hen een dwangsom van tientallen duizenden euro’s van de gemeente Montferland boven het hoofd. 'Er is wel een sloopvergunning aangevraagd, maar na een aantal weken is er nog niet begonnen met de sloop', zegt een woordvoerder van de gemeente.



Ook ligt er asbest op het terrein dat een gevaar kan zijn voor de omgeving. De gemeente is op de hoogte van de situatie dat de eigenaren de sloop niet zelf kunnen betalen. 'Wellicht kunnen zij in hun familie of kennissenkring geld lenen om toch tot sloop over te kunnen gaan', aldus een woordvoerder.

'Triest dat het zo lang moet duren'

Dat hopen ook Henk en Elly. 'Dat de resten hier op onze grond liggen, geeft ook een soort van gewenning', zegt Jansen. Maar het is triest dat het zo lang moet duren.' Jansen weet dat de gemeente Montferland er alles aan doet om het pand zo snel mogelijk gesloopt te krijgen.



'Wij zijn met onze handen gebonden en diegene die het doen moeten ook', zegt Jansen. 'Het gaat er uiteindelijk om hoe we dit oplossen. Iedereen hier in de buurt klaagt erover op een gezonde manier, maar ze hebben wel hart voor Murat en Murat.'

