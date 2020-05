Dierenambulance trots op nieuw voertuig

'We zijn heel trots en ook heel blij', vertelt bestuurslid Olette van der Werf namens de Dierenambulance. 'We kunnen nu weer heel veel kilometers met heel veel dieren rijden.' Het nieuwe voertuig komt op het goede moment, het voorjaar is voor de vrijwilligers de drukste tijd van het jaar. 'Dan heb je veel jonge dieren en we zijn zeker in het begin van de coronatijd drukker geweest, omdat mensen thuis kwamen te zitten. Ze laten het hekje open staan en dan ontsnapt de hond. Mensen gingen ook meer fietsen, dus dan zien ze meer. Het werd bij ons wat rommeliger.'



De Dierenambulance kreeg geen subsidie voor het nieuwe voertuig. Het aankoopbedrag is door middel van donaties, giften en inzamelingsacties bij elkaar gebracht. 'Wij zijn ook heel dankbaar voor de mensen die hebben gezorgd dat we de ambulance aan konden schaffen', vertelt Dorothy van der Roest, een van de 25 vrijwilligers bij de organisatie.



Terug naar stichtingsnaam

Een van de opvallendste veranderingen is het ontbreken van 'Winterswijk' op het voertuig. De organisatie keert met ‘Dierenambulance Doetinchem en Omstreken’ terug naar de oorspronkelijke naam. “We rijden allemaal in alle regio’s, dus we willen geen tweesplitsing meer”, vertelt Van der Werf. “We zijn één organisatie en we gaan terug naar onze stichtingsnaam.”