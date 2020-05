Hulp voor huurders in binnenstad Nijmegen: 'Over een maand is het te laat'

Steeds meer ondernemers staat het water financieel aan de lippen door de coronacrisis. Zoals Hyke van den Bent, die in het centrum van Nijmegen een pannenkoekenrestaurant heeft. De huur loopt natuurlijk gewoon door, ondanks dat het restaurant dicht is.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Waar ga je het van betalen?'

'Je hebt geen omzet en je hebt gewoon geen geld', vertelt ze voor de deur van haar lege restaurant. 'Dus waar ga je het van betalen? Van je spaargeld. Dat is best een eng gevoel. Want je weet niet of je het haalt.'

Verhuurders van panden in de binnenstad hebben nu samen met onder meer de gemeente afspraken gemaakt om die huurders te helpen door bijvoorbeeld uitstel van betaling van de huur. Dinsdagmiddag zijn daarvoor de handtekeningen gezet.

Maatwerkafspraken

'Daar waar het niet lukt willen wij bemiddelen', zegt wethouder Monique Esselbrugge namens de gemeente. 'En we zijn zelf verhuurder. Dus degenen die in onze panden zitten, die het heel lastig hebben in deze coronacrisis, daar gaan wij maatwerkafspraken mee maken.'

Die verhuurders willen meewerken omdat zij er op termijn ook financieel onder lijden als meer en meer ondernemers failliet gaan omdat ze de huur en andere zaken niet meer kunnen betalen.

'Ja, zo simpel is het eigenlijk', reageert Jan van Halder. Hij is voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van Commercieel Vastgoed Centrum Nijmegen. 'En hopen dat het later allemaal weer goed gemaakt wordt. Een lege binnenstad daar is niemand mee gediend. Niet de stad, maar ook niet de verhuurders, laat staan de ondernemers.'

'Nu nodig, anders is het te laat'

Hyke van Bent heeft al uitstel van betaling van de huur gekregen, maar weet niet of de verhuurder van het pand waar ze haar restaurant heeft haar nog meer tegemoet wil komen.

'Zijn hypotheek loopt ook door, zijn verzekeringspakket loopt ook door', stelt ze nuchter vast. 'Dus ik snap ook wel dat je niet alles kunt.'

Met het ene faillissement na het andere zijn maatregelen als die in Nijmegen in ieder geval hoogst urgent. 'Dat is nu nodig', benadrukt Van den Bent. 'Niet over een maand of twee maanden, dan is het te laat. Het is nú nodig.'