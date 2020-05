Beleef een muzikaal Pinksterweekend bij Omroep Gelderland

Op Tweede Pinksterdag geniet je vanaf 15.00 uur van het exclusieve Pinksterconcert, met optredens van niemand minder dan Boh Foi Toch, de Boetners, Loren Nine, Mr. Weazly en Rubia Morena. Het concert is georganiseerd door Omroep Gelderland; de opnames hebben gisteren en vandaag plaatsgevonden in het Amphion theater in Doetinchem. Wil je meer weten over de artiesten? Kijk dan de komende weken naar het tv-programma UIT voor exclusieve interviews (iedere zaterdag vanaf 17.45 uur).

Pianoconcert

Naast het Pinksterconcert is op Eerste Pinksterdag vanaf 11.00 uur het pianoconcert van de getalenteerde pianist Jaap Eilander te zien. Jaap laat zich inspireren door het werk van onder andere Bach en Chopin en creëert op deze wijze een optreden vol diepgang en intimiteit. Het concert wordt ’s middags om 16.00 uur eenmalig herhaald. Daarnaast is Jaap op Eerste Pinksterdag ook te gast op Radio Gelderland, in het radioprogramma Zin in Zondag, tussen 09.30 en 10.00 uur.

Dag van de jaren 80

Tot slot wordt er op Tweede Pinksterdag de dag van de jaren tachtig georganiseerd op Radio Gelderland. De hele dag kun je genieten van de grootste hits van toen. En dat niet alleen; we blikken ook terug in de tijd. Welk nieuws speelde er toen? Welke tv-programma’s keken we? En welke trends waren er? Luister mee en vraag jouw favoriete nummer uit de jaren tachtig aan via www.gld.nl/jaren80.

