Subsidie voor inwoners om Arnhemse luchtkwaliteit te meten

De gemeente Arnhem stelt 10.000 euro subsidie beschikbaar voor inwoners die een luchtmeter aanschaffen en hun meetgegevens beschikbaar stellen. Per meter wordt er 17,50 euro vergoed, dat is ongeveer de helft van de totale kosten. Dat komt neer op 570 luchtmeters.

De regeling is bedoeld voor fijnstofmeters, maar mag ook gebruikt worden voor stikstofdioxidemeters. Daarmee wil de gemeente de Arnhemse luchtkwaliteit beter in beeld brengen. In samenwerking met de GGD en het RIVM wordt zo een burgermeetnet opgezet.

Daarbij wordt de samenwerking gezocht met het LuchtData Project van Arnhems peil, zegt de gemeente. Die hebben naar eigen zeggen inmiddels 130 fijnstofmeters in de regio Arnhem uitgerold. Deelnemers aan dit project zullen door de gemeente worden benaderd voor een aanbod. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat er straks twee meetnetten naast elkaar bestaan en wil zij 'alle inwoners gelijk behandelen'.

Zie ook: Is de lucht in Arnhem schoner nu we massaal thuiswerken?

'Wethouder saboteert'

Maar het collegebesluit kan op weinig instemming van Jeroen Spaander van Arnhems Peil rekenen. 'Wethouder Cathelijne Bouwkamp is ons al maanden aan het saboteren', stelt hij. 'Ze heeft er alles aan gedaan om de ondersteuning van ons project tegen te werken.' Op deze manier gaat er volgens Spaander 'geen cent' naar de projecten van Arnhems Peil.

De deelnemers moeten nu zelf achteraf een subsidieaanvraag indienen, legt hij uit. Buiten het feit dat hij bang is dat weinig mensen dat doen, moeten ze een aankoopbon laten zien. 'En die hebben ze niet, want wij hebben die tweehonderd meters aangeschaft.' Volgens Spaander was er dan ook afgesproken om voor alle deelnemers één aanvraag in te dienen 'om de papiermolen te voorkomen'.

Bijdrage voor workshops

Ook zou er zijn afgesproken dat de vrijwilligers van Arnhems Peil en de Stadskeuken een bijdrage ontvangen voor de workshops die zijn gehouden om de meters in elkaar te zetten. 'Die afspraken worden in een klap teruggedraaid, zonder enig overleg', ziet Spaander.

Gerrie Elfrink (SP) wijst op een motie die hij met vijf andere partijen indiende. Deze staat al maanden op de agenda maar komt door uitlopende vergaderingen telkens niet aan bod. Dat voorstel vraagt om 5.000 euro bij te dragen aan het LuchtData Project van Arnhems peil.

'Er is al een netwerk'

'Er is al een netwerk van inwoners', stelt Elfrink. 'Een die zo succesvol is, dat deze zonder subsidie al tientallen meetpunten heeft opgeleverd. In de raad ligt een voorstel dat het college opdraagt om dat netwerk te ondersteunen. En nu komt de wethouder hiermee: een subsidie bedoeld om een concurrerend netwerk op te zetten.'

Zie ook: