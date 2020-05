Voerman Museum Hattem klaar voor ‘1,5 meter-werkelijkheid’

“Voor de heropening is er de afgelopen weken achter de schermen flink wat werk verzet. Nadat de werken van de vorige tentoonstelling ‘In Vervoering van Voerman’ naar de diverse eigenaren waren teruggekeerd, kon de nieuwe expositie worden ingericht. De tentoonstelling ‘Nieuw Licht’ toont werken van de Zwolse kunstenaar Daniël Douglas en van Jan Voerman junior”, zo laat het museum weten.

Stickers

Daarnaast is het Voerman Museum de afgelopen weken afgestemd op de nieuwe 1,5 meter-richtlijnen. Bezoekers die het glazen museumportaal betreden zien daar gelijk al informatieve stickers, zoals een die aangeeft dat mensen met klachten aan de luchtwegen geen toegang hebben tot het museum. De basisregels in het Voerman Museum Hattem zijn kort gezegd: 1,5 meter afstand, alleen pinbetalingen, handen desinfecteren en een maximum van twintig bezoekers tegelijk. Voor het handen reinigen is in het portaal een gelpompje geplaatst.

Tijdsloten

Om het bezoek in goede banen te leiden heeft het Voerman Museum Hattem ‘tijdsloten’ geïntroduceerd. Een bezoek moet je vooraf via de website www.voermanmuseumhattem.nl reserveren. Hierbij kies je niet alleen een bezoekdatum, maar ook een tijdsperiode. Je kunt van 10.00 tot 12.00 uur, van 12.00 tot 14.00 uur of van 14.00 tot 16.00 uur het museum komen bekijken. Het museum is van dinsdag tot en met zaterdag geopend, op de zondagen voorlopig nog niet.

In het museum zijn verschillende zones met vloertape duidelijk aangegeven en er is een vaste looproute. Ook de winkel en de archeologiekelder van het museum zijn toegankelijk, maar slechts voor twee personen tegelijk.

Aangenaam en veilig

“Het Voerman Museum Hattem heeft een afgewogen pakket maatregelen genomen om alle bezoekers een aangenaam en veilig verblijf in het museum te kunnen bieden. De eerste belangstellenden hebben zich intussen al voor een bezoek aangemeld”, stelt het museum tevreden vast.