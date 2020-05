Personeel ziekenhuis dreigt met rechtszaak

Zorgpersoneel en medisch specialisten van het SKB hebben een advocaat in de arm genomen om desnoods via de gang naar de rechter een eigen ondernemingsraad (OR) voor het ziekenhuis in Winterswijk af te dwingen.

Bijar Altalabani, namens het SKB in de Raad van Bestuur van het overkoepelende ziekenhuisbestuur Santiz, wordt in een brief gesommeerd uiterlijk dinsdag 2 juni om 12 uur het traject voor een eigen OR voor het SKB in gang te zetten. Inclusief kandidaatstelling en verkiezingen van de nieuwe ondernemingsraad.

Meerderheid

Het personeel van het SKB voelt zich niet vertegenwoordigd door de huidige ondernemingsraad van Santiz, die tot stand is gekomen na het in elkaar schuiven van de OR van zowel het SKB als het SZ (Slingeland Ziekenhuis) in Doetinchem. Daarin is het SZ veruit in de meerderheid, mede doordat drie SKB-afgevaardigden zich hebben teruggetrokken en er een afgevaardigde ernstig ziek is.

De reden van de Oost-Achterhoekse onvrede staat vermeld in de brief van de advocaat, waarin hij stelt dat de OR van het SKB niet aan een gemeenschappelijke OR had meegewerkt als men had geweten 'dat Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost Achterhoek en de Stichting Slingeland Ziekenhuis niet het voornemen hadden om twee volwaardige en gelijkwaardige ziekenhuizen in stand te houden.'

'Geheim'

In de brief wordt verder gerept dat 'geheim gehouden bouwtekeningen' voor de beoogde nieuwbouw in Doetinchem niet alleen in opdracht waren van de Stichting Slingeland Ziekenhuis 'maar tevens in opdracht van de Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost Achterhoek en dat de nieuwbouw niet alleen plaats biedt aan het SZ maar ook aan het SKB'.

Daaruit wordt geconcludeerd dat 'de Stichtingen nog steeds voornemens zijn om het zwaartepunt van de basiszorg naar één locatie te verplaatsen en er ten gevolge daarvan meer dan 200 arbeidsplaatsen komen te vervallen, dit op een fundamenteel punt in strijd met het besluit tot bestuurlijke fusie'.

De advocaat vindt dat belangen van het SKB-personeel onvoldoende worden behartigd binnen de huidige OR en beroept zich daarbij op zogenaamde Governancecode Zorg, oftewel de uitgangspunten voor goed bestuur en toezicht in de zorg.

Aangezien er op een brief van de belangenvereniging van het SKB-personeel van 18 mei geen inhoudelijke reactie van het Santizbestuur is gekomen, willen het zorgpersoneel en de medische specialisten van het SKB binnen een week duidelijkheid van de Raad van Bestuur. Anders volgt er een stap naar de rechter om een eigen OR af te dwingen.