Wijkraad Lent en DVOL vangen bot op verzoek groter sportpark en minder woningen Vossenpels-Noord

De Wijkraad Lent en voetbalvereniging DVOL vangen bot het Nijmeegse college op hun verzoek om de plannen voor woningbouw in Vossenpels-Noord tussen Bekkersland en Smitjesland op te schorten en te heroverwegen ten gunste van een groter sportpark. Het college vindt dat er al voldoende geïnvesteerd wordt in sportvoorzieningen in de Waalsprong.

'Leefbaarheid niet uit oog verliezen'

De Wijkraad Lent stuurde eind april een brief gestuurd aan de gemeente waarin ze vragen om de plannen voor woningbouw in Vossenpels-Noord tussen Bekkersland en Smitjesland op te schorten en te heroverwegen ten gunste van een groter sportpark in een parkachtige setting. Dit vindt men mede de verwachte bevolkingsgroei in het achterhoofd noodzakelijk. ‘Bij het nieuwe Hof van Holland komt wel een sporthal voor binnensporten, maar voor uitbreiding van het aanbod van buitensporten, zoals hockey, atletiek, korfbal en beweegroutes is in Lent geen rekening meer gehouden. Wij willen voorkomen dat er hier, in de grootste wijk van Nijmegen, maar een heel klein aanbod is om buiten, in de frisse lucht te sporten. Bovendien groeien de huidige sportclubs van Sportpark Vossenpels uit hun jasje. Het is nu nog een van de mooiste plekjes van Lent, maar wij zouden er een nog mooier sportpark van willen maken. De woningnood in Nijmegen veroorzaakt uiteraard een aantal dilemma’s, maar het ontbreken van leefbaarheid in een wijk als Lent, mag ook niet uit het oog verloren worden.’

'Sportpark vergelijkbaar met universitair sportcentrum zou passend zijn'

Ook Stef de Grood, voorzitter van DVOL, stuurde een brief en sprak in. ‘We mogen niet toestaan, dat de getallen van woningbouw in een leefgemeenschap als Lent zich alleen doet laten gelden. De zeer gunstige centrale ligging van de sportlocatie wordt als uiterst positief ervaren binnen de leefgemeenschap. We moeten er niet aandenken dat de sport straks achter de Ovatonde richting Ressen wordt verbannen. Een stadsdeel moet leefbaar zijn en blijven, daar past een ontwikkeling van compleet compact sportpark bij vergelijkbaar met het universitair sportcentrum.’ De club wil van 850 leden, vier speelvelden en tien kleedkamers kunnen doorgroeien tot 1450 leden, vijf tot zes speelvelden en twintig kleedkamers.

'DVOL prima bediend'

Het college gaat niet mee in het verzoek. ‘Nee, wij hebben natuurlijk al eerder bedacht dat hier zoveel mensen komen te wonen, en hebben daarom volop geïnvesteerd in sportvoorziening in de Waalsprong’, zegt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). ‘Bij DVOL is een vierde veld toegevoegd, en we denken dat we daarmee DVOL prima bedienen. Met de aanleg van twee extra tennisvelden wordt ook voldaan aan de ruimtebehoefte voor de tennisvereniging. Ook voor andere sporten zetten we ons in. Daarnaast is ons ambitiedocument voor Vossenpels-Noord tot stand gekomen na breed overleg met de omgeving. We hebben gesproken met de sportverenigingen, de omwonenden en ook met de Wijkraad Lent. Daarnaast heeft ook nog overleg met een aparte verkeersgroep plaatsgevonden. Het kon ook op breed draagvlak in de raad rekenen.’