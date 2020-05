GLD ONDERWEG | Zo stil is het in Lochem

Tijdens de coronacrisis staat één belangrijke boodschap centraal: blijf thuis! Gelderlanders lijken hier gehoor aan te geven. In ons programma GLD Onderweg nemen we je mee naar lege straten in de provincie en vertellen je interessante weetjes over de plaatsen waar we doorheen rijden.

Lochem is een karakteristieke stad in het oosten van de Achterhoek. Een stad? Dat zult u zich misschien wel vaker hebben afgevraagd de afgelopen weken. Lochem is een serieuze oude dame en telt met elf dorpen en één stad serieus mee, al gaat dit dan meer om de handelshistorie dan om de omvang.

In de kern van het dorp is de oudheid te herkennen aan een herberg en een zeer mooi historisch café, alwaar van oudsher de kern van de stad in de stadskern bijeen was. Ook is in het voorbijgaan nog de nodige historie te herkennen in de architectuur.

