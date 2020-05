Brand op dak van Retail Vion in Groenlo, personeel massaal naar buiten

Het personeel van Vion Retail in Groenlo kwam dinsdagmorgen massaal naar buiten. Niet voor een protest of demonstratie tegen de corona-uitbraak in de inmiddels gesloten slachterij, maar als gevolg van een brand op het dak van het bedrijf dat tegenover het slachthuis van Vion is gevestigd.

Bij Retail, de verwerkingstak van Vion waar worstjes en hamburgers voor de supermarkt worden gemaakt, brak brand uit tijdens werkzaamheden op het dak. Er waren dakdekkers aan het werk toen er brand ontstond. Het aanwezige personeel werd daarna naar buiten gestuurd.

Geen relatie

Er was dus geen relatie met de crisis in de slachterij, waar afgelopen weekeinde 147 van de 657 medewerkers besmet bleken met het coronavirus. De slachterij is gesloten en minister Carola Schouten beslist dinsdagavond of het slot erop blijft. Niet alleen in Groenlo, maar in heel Nederland.

Er mag alleen nog geslacht worden als de persoonlijke gegevens van de (veelal buitenlandse) werknemers bekend zijn en ze beter worden beschermd tegen het coronavirus.

Bij Retail in Groenlo, aan de andere kant van de weg van de momenteel gesloten slachterij op bedrijventerrein Den Sliem, werken 230 mensen. Daar wordt vlees uit het slachthuis verwerkt tot het eindproduct in de supermarkt. De opgeroepen brandweer had de brand op het dak snel weer onder controle. De brandweerwagen verliet net na het middaguur weer de vestiging van Retail Vion.