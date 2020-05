Terrassen worden groter om horeca te helpen

De terrassen in Ede mogen deze zomer groter worden. Dat heeft het gemeentebestuur besloten. De maatregel wordt genomen om horeca-ondernemers tegemoet te komen in coronatijd.

Restaurant- en café-eigenaren kijken er erg naar uit om vanaf 1 juni 12.00 uur weer open te gaan. Maar met de richtlijn anderhalve meter afstand, wordt het lastig om rendabel te zijn, stelt de gemeente Ede. Op eenzelfde terras passen namelijk veel minder tafeltjes met klanten.

1 juni tot 1 november

Het gemeentebestuur heeft daarom besloten om verruiming van de terrassen toe te staan van 1 juni tot en met 1 november. Die verruiming geldt voor de hele gemeente, dus ook in de toeristische plaatsjes als Otterlo en Harskamp.

'De uitbreiding hoeft niet perse op eigen grond te zijn', zegt burgemeester René Verhulst. 'Het mag ook grond van de gemeente of een derde partij zijn. Mits daar natuurlijk overeenstemming over is.'

Plan indienen

De horeca-ondernemers moeten zelf plan indienen die gaat de gemeente beoordelen. 'Kom gewoon met een schets en dan gaan we met jouw in overleg of uitbreiding mogelijk is', zegt burgemeester René Verhulst. 'Dan kijken wij daar heel snel naar en hoop ik dat vanaf 1 juni een heleboel mensen kunnen genieten op het terras. Maar niet te veel natuurlijk.'

Er zijn voor de horeca-ondernemers een paar spelregels. Ze moeten bijvoorbeeld een plattegrond indienen van het bestaande terras én de uitbreiding. En het aantal zitplaatsen mag niet meer worden dan bij het 'normale' terras.

Geen extra kosten

Horecaondernemers die hun terras tijdelijk groter maken zijn de gemeente Ede geen extra huur verschuldigd.

'Ik ben blij dat we op deze manier een klein steentje kunnen bijdragen aan de horeca in Ede', zegt burgemeester René Verhulst. 'Ik snap dat het zuur is voor de ondernemers zonder terras, maar we kijken als bestuur ook naar waar we gemakkelijk en snel kunnen helpen. Met het groter maken van de terrassen en hopelijk een goede zomer is een aantal horecabedrijven al enorm geholpen.'

