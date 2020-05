18 jaar geëist voor doodschieten broers in Nijmeegs café

De advocaat-generaal van het OM noemde de zaak zeer ernstig en zei dat er zelfs nog is geschoten toen de slachtoffers al op de grond lagen.

Camerabeelden opgevist

De rechtbank legde de oudste broer (46) eerder 16 jaar cel op, maar hij ging in hoger beroep tegen de straf. Volgens hem moest hij wel schieten nadat het slachtoffer Nadjim zijn wapen trok. De camerabeelden die later uit het Maas-Waalkanaal zijn opgevist, laten een heel ander beeld zien. Er is juist te zien dat verdachte Gjordan D. met getrokken wapen en in schiethouding in beeld komt.

De jongste broer (40), die 15 jaar cel kreeg van de rechter, ontkent dat hij heeft geschoten. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er met drie wapens is geschoten; het eigen wapen van Gjordan dat hij na weigering weggooide en verruilde voor het wapen van Nadjim. Gjordan geeft ook toe met beide wapens te hebben geschoten. Maar wie er met het derde wapen heeft geschoten, is moeilijker vast te stellen.

Friendly fire

Volgens het Openbaar Ministerie is het echter niet waarschijnlijk dat dit één van de slachtoffers is geweest, aangezien die dan ook zijn eigen broer beschoten zou hebben. De verklaring van de verdediging dat dit door zogenoemd friendly fire gebeurd moet zijn, vindt het OM onwaarschijnlijk.

De verdediging van de jongste broer Björn D. stelt ook dat de verklaringen van een andere betrokkene tegenover undercoveragenten onbetrouwbaar is en niet toegelaten mag worden als bewijs. De betrokkene zou onder ongeoorloofd hoge druk zijn gezet. Het OM is het hier niet mee eens. Volgens haar is het juist betrouwbaar bewijs dat wordt gesteund door de rest van het dossier.

Zie ook: Zware straffen voor daders dubbele cafémoord