Duo gezocht na autobrand in Nijmegen

Die nacht rond 1.15 uur lopen twee personen er rond. Ze houden zich enkele minuten op bij deze auto op de parkeerplaats en steken de wagen vervolgens in brand. Andere wagens raken dusdanig beschadigd dat ze rijp zijn voor de sloop.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Bij de brand gaan veel sporen verloren. De politie roept daarom jouw hulp in.

Bestuurder Opel Corsa

Verder is de politie op zoek naar de bestuurder van een zilverkleurige Opel Corsa. Ongeveer vijf minuten voordat de twee verdachten de parkeerplaats oplopen is die bestuurder daar ook. De wagen gaat daarna richting de Goeman Borgesiusstraat of de Cort van der Lindenstraat.

Bel de politie als je meer weet over deze zaak of als je informatie hebt over de Opel Corsa. De tiplijn is bereikbaar via 0800-6070 en Meld Misdaad Anoniem is dat via 0800-7000. Een online tipformulier van de politie vind je hier. Het zaaknummer van deze autobrand is 2020041490.