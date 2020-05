Hoogwerkermarathon in Ede: verrassing Isabelle (22) voor oma loopt uit de hand

Hoewel de bezoekregeling bij veel instellingen deze week is versoepeld, zijn er ook nog verzorgingshuizen waar geen risico wordt genomen en bezoek voorlopig nog niet welkom is. Zo ook in Ede bij verzorgingshuis St. Barbara. Toch zien de meeste bewoners hun dierbaren woensdag voor even van dichtbij, door een ietwat uit de hand gelopen verrassing geregeld door de 22-jarige Isabelle.

'Ze wilde zo graag haar oma weer eens zien, daar is het eigenlijk mee begonnen', zegt Miranda Heinebal over de actie van haar dochter. Haar moeder, de oma van Isabelle, lijdt aan een zware vorm van Alzheimer. Meer dan tien weken is ze al verstoten van bezoek. 'Het verzorgingshuis heeft wel de mogelijkheid om mijn moeder te laten videobellen, maar daar snapt ze helemaal niets van. We doen het nu via de telefoon, dat begrijpt ze wel.'

Liever twee weken later open, dan één week te vroeg

Hoewel het voor de familie lastig is om hun 83-jarige moeder en oma nu niet te kunnen zien, zijn ze blij met de aanpak van Vilente, waar de locatie onder valt. 'Ze zijn gewoon heel voorzichtig, mijn moeder is de laatste tijd hard achteruit gegaan en om heel eerlijk te zijn heb ik liever dat ze twee weken later open gaan dan één week te vroeg.'

Isabelle en Miranda op de hoogwerker. Foto: Bas de Groot

En dus regelde haar dochter Isabelle op eigen houtje een hoogwerker. 'Ze schreef vier bedrijven aan en van alle vier kreeg ze een positieve reactie. Maar het is nu zo uit de hand gelopen dat de hoogwerker er de hele dag blijft staan', vertelt Miranda.

Bij St. Barbara hebben ze daarop alle families van de bewoners benaderd en nu kunnen bijna alle bewoners van die afdelingen hun dierbaren even zien via de hoogwerker.

Gratis kibbeling voor de bewoners

Maar daar blijft het niet bij. 'Ze heeft ook nog een heel goede visboer in Bennekom gemaild. En daar kunnen we gratis kibbeling komen halen voor alle bewoners. Dat is tocht fantastisch!?'

Luister het gesprek op Radio Gelderland terug: