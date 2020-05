'We zijn allemaal onderdeel van het probleem', zegt bosecoloog over stikstofkwestie

In het Omroep Gelderland-programma BuitenGewoon laat hij zien wat stikstof allemaal veroorzaakt in de bossen. 'Ik word hier wel ongelukkig van, omdat dit op veel plekken gebeurt', zegt hij kijkend naar een paar dode bomen. 'Deze hadden gerust nog een paar honderd jaar kunnen groeien.'

Moeten we dan echt zuinig zijn op een bos? 'Absoluut', beklemtoont hij. 'Het is een huis. Hier wonen ontzettend veel bomen en dieren. Dat huis moet op orde zijn: het dak moet dicht zijn, de vloer moet het doen en de ramen moeten sluiten. Het bos is het meest diverse wat we hebben in Nederland.'

Om de natuur te beschermen wordt zogenoemd 'steenmeel' gebruikt. Het wordt met de hand in de natuur gegooid. Maar de hele hoge Veluwe voorzien van een laag steenmeel is niet te doen. Den Ouden: 'Die stikstof moet gewoon weg, dat is de oplossing. Het ligt niet alleen aan de landbouw en de luchtvaart. We zijn allemaal onderdeel van het probleem.'

