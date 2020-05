Nieuw plekje voor ouderen in Wijchen: 'Ze krijgen de kans om in hun wijk te blijven wonen'

Er is in Wijchen veel vraag naar sociale-huurwoningen voor ouderen. ‘Plekken om te bouwen zijn er al jaren niet of nauwelijks’, weet woningcorporatie Talis. ‘In de wijk waar we nu gaan bouwen, wonen steeds meer ouderen. De nieuwe appartementen bieden hen een extra mogelijkheid om in de Valendries te kunnen blijven wonen.’

Opknapbeurt

Het nieuwe appartementencomplex krijgt een plekje in de Lindenstraat, waar nu vier eengezinswoningen staan. De mensen die daar wonen, krijgen de mogelijkheid om naar één van de 27 appartementen in het nieuwe gebouw te verhuizen. Willen ze dat niet, dan krijgen ze voorrang als er een ander huis in de buurt vrijkomt.

Naast de nieuwbouw knapt de corporatie ook 400 bestaande woningen in Wijchen op, zodat ze volgens Talis weer 20 tot 25 jaar voorzien zijn van een nieuw likje verf. ‘De komende periode is het aan de bewoners, omwonenden en ons om er een goed plan van te maken’, stelt Talis. In juli gaat de woningcorporatie in gesprek met bewoners van de Valendries. ‘Een goed plan betekent dat de vier huishoudens een passende woning vinden, dat er een mooi gebouw staat voor de groeiende groep ouderen én dat het past in de buurt.’