Statenfracties willen debat over vermeende fraude Keolis

De coalitiepartijen en de SGP in de provinciale staten willen een debat over de 'onrechtmatigheden' die bij Keolis zijn ontdekt bij de aanbesteding.

Onderzoeksplatform Follow the Money bracht deze week aan het licht dat Keolis bij de aanbesteding Vecht-IJssel gebruik zou hebben gemaakt van zogenoemde 'sideletters', geheime afspraken die buiten het contract zijn gemaakt.

Het bedrijf zette zaterdag ook een statement online. 'Keolis denkt onregelmatigheden te hebben ontdekt bij de inschrijving op de aanbesteding. Keolis heeft dit zelf geconstateerd, is zelf een onderzoek gestart en heeft de opdrachtgever hierover geïnformeerd.'

Zorgen om continuïteit van busvervoer

Coalitiepartijen VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie willen nu in debat. Zij zeggen zich zorgen te maken over 'de positie van de provincie in deze kwestie en de zekerheid van continuïteit van het busvervoer in de provincie.'

Ook oppositiepartijen maken zich zorgen: PVV, 50Plus en SP dienden Statenvragen in. Met de aanbesteding in delen van Gelderland, Overijssel en Flevoland is 900 miljoen euro gemoeid. De vermeende fraude gaat over het leveren van elektrische bussen van een Chinese busbouwer.

In de sideletter zou staan dat er geen rechtszaak of boete kan komen, als de leveringsgaranties van de bussen niet gehaald zou worden.

Het gaat om elektrische bussen, een belangrijk onderdeel van het zero-emissie-vervoer waar de provincie om vroeg. Het debat staat voor woensdag op de agenda.

