Provincie overrulet mogelijk gemeente voor snelfietsroute door Velp

'Omdat de snelfietsroute een bovenlokaal belang heeft', legt Van der Wal uit. 'Een route die voldoet aan het kwaliteitsniveau sluit aan op onze mobiliteitsvisie, waarin we scherpere keuzes maken voor de provinciale inzet voor een bereikbaar Gelderland.'

Zie ook: Miljoenenstrop dreigt door snelfietsroute met onderbreking in Velp

3,7 miljoen euro subsidie op de tocht

Voor de aanleg van het volledige traject heeft de provincie een flinke subsidie in het vooruitzicht gesteld voor de gemeenten Arnhem en Rheden, over welk grondgebied deze moet komen. In totaal gaat het om zo'n 3,7 miljoen euro. Voorwaarde is wel dat de route dan over minimaal 80 procent aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen. Zoals: een tweerichtingsfietspad van vier meter breed, rood asfalt, fietsers in de voorrang en geen obstakels als paaltjes en drempels.

En daarin ligt Rheden dwars. Omwonenden uit Velp zijn bang voor meer verkeer en fietsers met hoge snelheden. Ondanks dat wethouder Gea Hofstede deze kritiek inhoudelijk pareert, is het college vanwege de weerstand niet bereid in deze plaats de benodigde aanpassingen te doen. Dinsdagavond mag de gemeenteraad daar formeel over beslissen, maar in de vergadering van maart zag het er sterk naar uit dat de raad in dit voorstel meegaat.

'Project on hold'

Vanwege die ontwikkelingen heeft de provincie het project nu 'on hold' gezet. Saillant gegeven is dat Arnhem al begonnen is met de aanleg van de route over haar grondgebied en dus al kosten heeft gemaakt. Stoppen met het hele project van de snelfietsroute Arnhem-Dieren is namelijk de tweede optie die de provincie bekijkt. Dan kan naast Rheden ook Arnhem fluiten naar de subsidie.

De derde optie die Van der Wal ziet, is om de route in te korten tot Arnhem-HAN-Larenstein. 'Dat heeft voldoende fietspotentie en verbindt de grote onderwijsinstellingen met station, woongebieden en andere snelfietsroutes.' Het bestaande budget zal volgens haar dan zoveel mogelijk op Arnhems grondgebied worden aangewend.

In juli wil de provincie een beslissing nemen met welke van de drie opties er wordt verdergegaan.