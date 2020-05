Directeur Vion is zich van geen kwaad bewust

Directeur Ronald Lotgerink van vleesverwerker Vion is zich van geen kwaad bewust rond de corona-uitbraak in zijn slachterij in Groenlo. 'We hebben al maandenlang maatregelen genomen', zo zei hij maandagavond bij het programma Beau.

'Wij zijn geschrokken van de uitslag van de coronatest in Groenlo', stelt Lotgerink. In dat bedrijf zijn 147 medewerkers positief getest. 'En wij schrokken daarvan, want we voldoen aan alle maatregelen zoals de anderhalve meter en mensen die kwetsbaar zijn lieten we al thuis blijven. Ook had niemand nog symptomen.'

En daar bleef het niet bij zegt Lotgerink, die eerder ook al geconfronteerd werd met 28 besmettingen van werknemers bij zijn bedrijf in Scherpenzeel. 'Na de besmettingen in Scherpenzeel hebben we warmtecamera's opgehangen, beschermende kleding aangeschaft en nog meer afstand in acht genomen.'

Lotgerink schreef maandagavond op de website van Vion al dat hij preventief en herhaaldelijk wil gaan testen bij de werknemers. 'Ook vraag ik me af of wij de persoonlijke hygiëne nog verder kunnen verbeteren en of we de thuissituatie van onze werknemers kunnen verbeteren.'

'Is de huisvesting wel voldoende?'

Want daar ligt volgens Lotgerink waarschijnlijk de aard van de besmetting. 'Wij werken met werknemers uit vijf grote uitzendbureau's. Die zijn verantwoordelijk voor het werven en het huisvesten van de werknemers. Met hen hebben we standaarden voor de huisvesting en vervoer afgesproken. En daar voldoen ze aan. Maar we moeten nu kijken: is dat voldoende in coronatijd?'

Presentator Beau van Erven Dorens vroeg zich af of deze maatregelen niet rijkelijk laat komen. 'Dat ben ik niet met je eens', stelde Lotgerink. 'Wij waren ook verrast. Het coronavirus overkomt ons ook. Het is een leerproces en we moeten meer stappen nemen.'

