Annie is helemaal wild van cactussen

Het is 56 jaar geleden dat Annie en Bert elkaar voor het eerst tegenkwamen bij het dansen in het parochiehuis. Een half jaar later was er de eerste zoen op de kermis, waar ook Willeke Alberti en Anneke Grönloh optraden. Nog steeds delen ze dezelfde passie: cactussen. 'Sommige zijn al meer dan 40 jaar oud. Er wordt gevochten om hun zaad, want sommige zijn in de vrije natuur al bijna uitgestorven.'

Aan de telefoon is Annie nog wat voorzichtig. Ze wil niet teveel drukte in coronatijd. 'We zijn met onze leeftijd wel risicogroep hé.' Aan de andere kant mist ze het bezoek van alle bezoekers ook enorm. 'Gewoon het vertellen over de cactussen, dat is toch mijn passie.'

Veertig jaar geleden vertrokken ze uit het Westland bij Den Haag en kwamen terecht in Ruurlo. 'Gewoon ons hart gevolgd.' En die passie is uitgegroeid tot een belevingspark vol cactussen. 'We hebben hier zelfs cactussen die in het wild niet meer voorkomen.' Die zeldzame soorten worden in het park bestoven, zodat kwekers ze weer kunnen opfokken. 'Anders sterven ze uit.'

'De cactus is een prachtige plant,' meent Annie, 'Hoe die het weinige water weet vast te houden, gewoon door de blaadjes op te rollen tot het stekels zijn. De hele winter geef je ze geen water. Als het lente wordt geef je ze voor het eerst sinds een half jaar wat water. En hoe snel die plant dan begint met zorgen voor nageslacht; bloemen zaden; alles.'

Nu Annie en Bertus wat ouder worden, wordt het gemis van een opvolger groter. 'Onze zoon zou ons opvolgen, maar hij is overleden. En onze andere zoon heeft er geen zin in. We zoeken iemand met passie die dit werk wil voortzetten. Eigenlijk staat die cactus model voor hoe we ons kunnen verweren in deze coronatijd: gezond blijven, sterk zijn en je aanpassen. Dan komt het wel goed.'

Luister hier naar Annie over cactussen.