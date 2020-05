LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 25 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 25 mei

23:18 - Bruls: verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf

Mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid om zich aan de coronaregels te houden, ook als volgende week maandag de terrassen weer opengaan. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls maandagavond na afloop van het Veiligheidsberaad. 'De bal ligt in eerste instantie bij de horeca-ondernemer en de klanten zelf. Zij moeten zorgen dat zij afstand van elkaar kunnen houden.'

Bruls verwacht niet dat er in het Pinksterweekeinde massaal moet worden gehandhaafd. 'Wij treden alleen op bij excessen. Als mensen op grote schaal niet willen luisteren of er problemen zijn met de openbare orde, dan grijpen wij in', aldus Bruls, die ook voorzitter is van het beraad. In het Veiligheidsberaad komen de 25 burgemeesters van de Veiligheidsregio's samen. Zij adviseren het kabinet.

22:08 - App om anderhalve meter afstand te bewaken op drukke plekken

Een app die regelt dat er niet te veel mensen in je winkel, café of restaurant komen en waarschuwt als de anderhalvemeter-regel wordt geschonden. Drie vrienden ontwikkelden deze en Arnhemse ondernemers zijn enthousiast.

 

22:07 - In het hart geraakt, hoe een heel dorp werd getroffen door corona

Heerde is in het hart geraakt door corona: tientallen inwoners overleden en een groot deel raakte besmet. 'Iedereen in deze gemeente kent wel iemand die is overleden aan corona, of die ernstig ziek is geworden.'

Omroep Gelderland heeft in de afgelopen weken veel inwoners gesproken. Corona heeft diepe sporen nagelaten. Lees en bekijk hun verhalen en dat van andere Heerdenaren.

Foto: Omroep Gelderland

20:38 - Toon had corona: 'Maak er maar een einde aan, zei ik tegen de verpleger'

Op de longafdeling van het CWZ in Nijmegen is de corona nog alom aanwezig. De afdeling is opgedeeld in een 'schone' en een 'vieze' kant. Aan de vieze kant liggen de patiënten met corona met grote waarschuwingsstickers op de deuren van hun kamers. Verpleegkundigen gaan met schort, handschoenen, mondkapje, bril en eventueel muts naar binnen.

Op de schone kant liggen 'gewone' patiënten, maar vooral ook nog veel mensen die ernstig ziek zijn geweest door het virus en moeten herstellen. Een van hen is Toon Roosen, een zestiger die te pakken werd genomen door corona. 'Dat ik het overleefd heb... potverdorie. Ik was zo ziek. Onvoorstelbaar. De hele familie was onder de indruk. Ik kan wel huilen.'

 

20:05 - NEC-fans kunnen zelf bepalen of ze de volle mep betalen voor seizoenkaart

NEC organiseert een speciale actiedag waarop fans hun seizoenkaart kunnen verlengen of er één kunnen aanschaffen. Dat gaat via een drive-through voor het Goffertstadion.

Foto: Omroep Gelderland

20:00 - Terrassen in Hattem klaar om gasten te verwelkomen

Nog een paar nachtjes slapen en de terrassen mogen weer open. In Hattem staan de terrassen alvast opgesteld. Toon van Asseldonk, waarnemend burgemeester van Hattem, vraagt inwoners wel om voorzichtig te blijven.

 Toon van Asseldonk@Asfvanasseldonk De terrassen op de markt in de @gem_Hattem staan weer opgesteld om binnenkort de eerste gasten weer welkom te heten. Blijf voorzichtig!! 14:02 - 25 mei. 2020 Andere Tweets van Toon van Asseldonk bekijken

19:35 - Keurmeester doet zijn verhaal over situatie in slachthuizen

Roemeense, Bulgaarse en Hongaarse arbeidsmigranten, die in de slachterij van Vion in Groenlo positief zijn getest op corona, stappen mogelijk nog steeds 's ochtends vroeg in een busje. 'Niet om uit te benen of vlees te versnijden, maar om asperges te steken of aardbeien te plukken.' Dat zegt een keurmeester, die onlangs nog bij de Vion in Groenlo aan het werk is geweest en anoniem wil blijven.

Foto: ANP

18:45 - Kabinet wil werk maken van extra eisen aan uitzendbureaus

De coronacrisis maakt de noodzaak om extra eisen aan uitzendbureaus te stellen alleen maar duidelijker, zegt minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees. Het kabinet kondigde al aan naar dit soort eisen te kijken, maar Koolmees kijkt nu naar verdergaande voorwaarden voor uitzendbureaus die vooral met arbeidsmigranten werken.

Zo overweegt het kabinet 'eisen te koppelen aan de verplichte registratie van uitzendbureaus' bij de Kamer van Koophandel.

Zondag kwam aan het licht dat tientallen werknemers van een vleesverwerkingsbedrijf in Groenlo besmet zijn met het coronavirus. De vleessector draait grotendeels op arbeidsmigranten. Al eerder moesten arbeidsmigranten uit Velp in isolatie op een schip. Daarnaast zijn er grote zorgen om deze 'kwetsbare groep' omdat ze vaak met collega's in kleine woningen samenwonen.

18:36 - Slachterij wil alle 12.000 medewerkers meermaals gaan testen op corona

Vleesverwerkingsbedrijf Vion wil al haar 12.000 medewerkers meermalig preventief laten testen op het coronavirus. Op die manier kan de vleesvoorziening worden voortgezet en ontstaan in Nederland geen lege schappen.

Foto: ANP

17:30 - GGD-arts geeft antwoord op al je coronavragen

Er komen steeds meer versoepelingen op de coronamaatregelen. We mogen weer naar de camping en we kunnen binnenkort ook weer naar een restaurant of een drankje doen op een terras. Hoe dat je dit zo veilig mogelijk? Arts infectieziekten Ashis Brahma van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, geeft nu live antwoorden op vragen die leven.

Foto: Pixabay

17:19 - Vitesse stevent af op forse verliezen

De directie van Vitesse levert salaris in en is in gesprek met spelers en trainers om ook een loonoffer te doen. Tot nu toe bezuinigde de Arnhemse club tussen de 2 en 3 miljoen euro.

Dat kwam maandagmiddag ter sprake tijdens een kort geding dat Vitesse aanspande tegen de eigenaar van het voetbalstadion. Beide partijen staan lijnrecht tegenover elkaar over het wel of niet betalen van huur voor GelreDome tot 1 september. Vitesse pleitte bij de rechtbank in Arnhem voor het betalen van geen huur of een halvering daarvan als gevolg van de coronacrisis. Maandelijks moet rond de 150 duizend euro overgemaakt worden.

Pascal van Wijk, directeur van Vitesse, in de rechtbank. Foto: ANP

16:34 - Kabinet ziet af van verbod op uitverkoop tot 1 juli

Het kabinet gaat uitverkoop de komende weken toch niet verbieden. Het ministerie van Economische Zaken heeft onderzocht op welke manieren het kabinet 'massale kortingsacties' zou kunnen tegengaan, maar een verbod op uitverkoop tot 1 juli is op korte termijn lastig te regelen en onder winkeliers is te weinig steun voor zo'n maatregel.

16:05 - Aantal coronapatiënten op ic gelijk gebleven

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld op een intensive care, is niet gedaald of gestegen. Het zijn er 223, evenveel als op zondag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van hen liggen er 222 in Nederland en 1 in Duitsland, net als op zondag.

Verpleegafdelingen van ziekenhuizen behandelen 756 coronapatiënten, 26 meer dan op zondag. Op de intensivecareafdelingen liggen 493 patiënten met andere aandoeningen dan het coronavirus.

16:03 - Toch nog op vakantie? Spanje wil graag dat je komt

Spanje roept toeristen op vanaf juli gewoon weer te komen. Dan hoeven mensen vanuit het buitenland niet meer twee weken in quarantaine, heeft de regering laten weten. 'Het ergste is achter ons', schrijft minister Arancha González van Buitenlandse Zaken op sociale media. 'We gaan Spanje vanaf juli weer openstellen voor toeristen, de quarantaine opheffen en zorgen voor de hoogste gezondheidsstandaarden.'

15:46 - Minister dreigt met sluiting slachthuizen

Landbouwminister Carola Schouten vertelt voor de camera wat ze van slachterijen verwacht in de strijd tegen corona:

 

14:11 - Geen nieuwe Gelderse coronadoden of ziekenhuisopnames

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat de afgelopen 24 uur opnieuw geen nieuwe coronadoden zijn gemeld in onze provincie. Ook zijn er geen nieuwe mensen in het ziekenhuis opgenomen met coronaklachten.

14:06 - Ik wil naar het terras, hoe doe ik dat veilig?

Er komen steeds meer versoepelingen op de coronamaatregelen. We mogen weer naar de camping en we kunnen binnenkort ook weer naar een restaurant of een drankje doen op een terras. Hoe dat je dit zo veilig mogelijk? Arts infectieziekten Ashis Brahma van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, geeft maandagmiddag om 17.30 uur live antwoorden op vragen die leven.

Foto: Pixabay

13:42 - Pontjes gaan niet meer varen

De pontjes van Uit®waarde gaan dit seizoen niet meer varen. De organisatie achter de pontjes acht het niet verantwoord om op een fatsoenlijke manier mensen te vervoeren, dat zegt RN7.

13:30 - Slachthuizen moeten sluiten als ze geen goed plan hebben

Minister Carola Schouten van Landbouw heeft de vleessector gevraagd om dinsdag met een plan te komen om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Op 1,5 meter dus in het gebouw, maar er moet ook gekeken worden naar huisvesting en vervoer. Wanneer dat niet gebeurt, worden de toezichthouders van de NVWA teruggetrokken. En als dat gebeurt mogen de slachthuizen niet verder werken.

10:49 - Openluchttheater opent deuren voor concerten mét publiek

Het openluchttheater in Eibergen gaat vanaf komend weekend weer concerten houden voor publiek. Het is volgens het theater een van de eerste podia in Nederland die dat weer doet sinds de coronacrisis uitbrak.

10:18 - Popcentrum en Luxor Live beginnen livestreams

Het Arnhemse popcentrum Jacobiberg en poppodium Luxor Live beginnen samen een online livestream-platform om het gemis van livemuziek in Arnhem te verzachten, zo stellen ze. Op de site www.arnhemlive.nl is vanaf 25 mei elke avond een nieuw programma te zien. Het gaat hier onder andere om livemuziek, webradio en DJ-sets. Mensen kunnen doneren, dat geld komt bijna volledig terecht bij de optredende artiest.

09:35 - Noord-Veluws Museum beperkt open

Vanwege de landelijke regels rondom het coronavirus gaat het Noord-Veluws Museum in Nunspeet vanaf dinsdag 16 juni gedeeltelijk open. Tot verdere berichtgeving is het museum van dinsdag tot en met zaterdag tussen 13.00 uur en 17.00 uur geopend.

Lees meer op RTV Nunspeet.

08:17 - Paardensportcentrum Lichtenvoorde doet weer aan wedstrijden

Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender heeft zondag voor het eerst weer een wedstrijd georganiseerd voor springruiters. Een kleine groep ruiters kwam, op uitnodiging, in actie. Er deden uiteindelijk 23 deelnemers mee. De grote winneaar was Olympisch-, wereld-, en Europees kampioen Jeroen Dubbeldam.

Foto: Paardensportcentrum Lichtenvoorde

07:27 - Leerlingen Doetinchemse school bepalen zelf of ze willen blijven zitten

Een meerderheid van de middelbare scholen laat de regels los die normaal gelden voor leerlingen om over te gaan. Ruim een derde geeft aan dat het zittenblijven dit jaar helemaal wordt afgeschaft, door het coronavirus. In Doetinchem, op het Ulenhof college, is de eindbeslissing aan de leerlingen zelf.