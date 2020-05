WSDV doet ook online van zich spreken

Damwedstrijden in groepsverband zijn in elk geval tot 1 september nog verboden. Maar de Wageningse Schaak en Damvereniging (WSDV) is online gegaan en heeft elke donderdag een digitale clubavond en is tevens ook internationaal actief. Zo had boegbeeld Jan Groenendijk met een score van 15 uit 10 een belangrijke inbreng in de royale 111-89 overwinning van Europa op Amerika.

Jan Groenendijk, bij de club JG Superstar genoemd, was ook bijna de helft van de wedstrijden om de PC Best Cup online van de partij. In een veld van veertien viertallen uit vijf landen kwalificeerde WSDV zich als nummer zes met 17 uit 13 probleemloos voor de play-offs volgens het knock-outsysteem waarvoor in beide poules de eerste acht teams zich hebben geplaatst. WSDV speelt daarin aanstaande donderdag (28/5) tegen Hoogeveen. De finale is 20 juni.

WSDV won zeven wedstrijden, remiseerde met Dammend Tilburg, Heijmans Excelsior en een Italiaans kwartet en verloor van een Pools en een Italiaans viertal alsmede van de overtuigende groepswinnaar het Poolse Szczecin onder leiding van de ongenaakbare Russische grootmeester (25 uit 13!) Alexander Getmanski.

Bij WSDV deden in totaal negen verschillende spelers mee. Jeugdwereldkampioen Machiel Weistra was topscorer met 13 uit 8. Jan Groenendijk moest door een ongelukkige nederlaag (blunder in gewonnen stand) tegen een Poolse speler met een score van 10 uit 6 genoegen nemen. Ook Johan Sterrenburg, Marcel Monteba, Matthias de Kruijf, Rik Keurentjes, Heike Verheul en de gebroeders Gerben en Robert-Jan van Steenbergen zorgden ervoor dat WSDV zich bij de laatste zestien wist te plaatsen.

Heb je een nieuwstip voor de lokale redactie? mail het bericht naar nieuws@rtvrijnstreek.nl of klik op Tip de Redactie in het hoofdmenu.