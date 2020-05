Extreme droogte in Achterhoek komt door klimaatverandering

Het KNMI meldt dat de droogte in 2018 in het binnenland heviger was dan aan de kust, want daar was nog een toename te zien van zomerneerslag.

In de Achterhoek nam de neerslag dat jaar met bijna 50 procent af, terwijl de temperatuur in die regio met ongeveer 2 graden steeg. 'Dat het in de Achterhoek droger en warmer is, komt doordat de regio verder van de kust af ligt. Dat kun je wel zo stellen', vertelt KNMI-onderzoekster Sjoukje Philip.

Bron: KNMI

De droogte heeft te maken met twee oorzaken. Als eerste zien het KNMI en de Universiteit Utrecht dat de verdamping is toegenomen als gevolg van de oplopende temperaturen. Daarnaast is de weinige neerslag een oorzaak.

Het KNMI ziet dat de toename van de temperatuur en de potentiële verdamping mede wordt veroorzaakt door klimaatverandering. 'Klimaatmodellen laten een trend van 1950 tot nu zien en wij hebben in die tijd ook geobserveerd', zegt onderzoekster Philip.

'De modellen laten alleen een lagere trend zien qua stijging in de temperatuur dan onze observaties. Dat betekent dat in ieder geval een deel van de droogte wordt veroorzaakt door klimaatverandering', gaat ze verder.

Weinig te zeggen over de toekomst

Ook dit jaar is alweer behoorlijk droog. Maar wat deze conclusie uit het onderzoek betekent voor de toekomst kan Philip nog niet zeggen. 'Die toekomst is nog niet heel duidelijk. Sommige scenario's zeggen dat deze trend doorzet en andere scenario's zeggen dat het nog veel warmer en droger wordt. Maar dat moet de toekomst uitwijzen.'

