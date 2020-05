Seksfeesten die 72 uur doorgaan dankzij steeds populairdere drug

Gebruikers combineren crystal meth met andere synthetische drugs om op die manier lang - soms zelfs 72 uur achter elkaar - seks te kunnen hebben. De regio Arnhem en Nijmegen staan zelfs op een tweede plaats als het om 'chemseks' in Nederland gaat. Dat komt naar voren in cijfers van Iriszorg in Arnhem.

Tekst gaat verder na de video:

‘Net hing ik nog één van onze cliënten op die wat extra ondersteuning nodig had. Hij had er tijdens een lange sessie een groot bedrag doorheen gejaagd,’ zegt Geke Nijsse, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Iriszorg. De groep meth-gebruikers met een seksverslaving die zij behandelt varieert in leeftijd van 20 tot 70 jaar oud en groeit nog altijd: ‘Sommigen dreigen hun baan of hun huis te verliezen. Het gaat hier om mannen die na lang intensief gebruik enorm met zichzelf in de knoop komen te zitten.'

Chemseks staat voor het gebruiken van drugs als onder andere crystal meth, coke en GHB in combinatie met seksfeesten. Iriszorg biedt deze groep gebruikers sinds drie jaar een behandelplan aan. Maar niet alle gebruikers worden bereikt.

Bubbel die ondergronds blijft

De verpleegkundige van Iriszorg spreekt van een bubbel die ondergronds blijft. ‘Doorgaans duurt het lang voordat patiënten zich melden. Er is in veel gevallen sprake van schaamte om ermee voor de dag te komen.' De gezondheidsrisico's zijn ondertussen niet te onderschatten: crystal meth kan dodelijk zijn, het verhoogt de bloeddruk en de hartslag. Ook kan het psychoses opwekken.

'Verslaving aan crystal meth is gewoon heel lastig te behandelen,' stelt Arnt Schellekens, hoogleraar verslaving en psychiatrie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 'Dat komt omdat we geen medicatie hebben. Wat we wel hebben zijn goede psychologische behandelingen.'

Ook hij beaamt dat gaat het om een relatief kleine - maar zeer actieve - groep van gebruikers. Een aantal daarvan ziet hij terugkomen in onderzoeken die de Nijmeegse universiteit uitvoert naar seksverslaving en bijkomende complicaties zoals hiv-besmettingen.

Nijmegen is een toevluchtsoord

Chemseksparty's vinden met name plaats bij deelnemers thuis en gaan van 48 tot 72 uur door. Juist in steden als Arnhem en Nijmegen zijn dergelijke feestjes in opkomst, vanwege de grote MSM-scene (mannen die seks hebben met mannen) alhier, een milieu dat zich uitstrekt van homo-ontmoetingsplaatsen tot aan clubs en privé-ontmoetingen thuis. Precieze aantallen zijn niet bekend omdat veel gebruikers niet bij zorginstanties terechtkomen.

Uit internetpublicaties als Winq - een tijdschrift voor de homogemeenschap - komt naar voren dat met name Nijmegen al vroeg internationaal bekend kwam te staan als een populair toevluchtsoord voor crystal meth-feestjes.

Ad hoc-afspraken maken

Afspraken voor dergelijke meetings worden ad hoc gemaakt via datingapps als Grindr, waarbij de bezoekers via gecodeerde taal tot afspraken komen. Een term als Slammen staat daarbij voor het injecteren van meth.

'De drug levert een enorme dopamine-boost op, vele malen sterker dan een snuif cocaïne. Daarbij zorgt crystal meth voor een haast onuitputtelijk uithoudingsvermogen bij het hebben van seks,' zegt Arnt Schellekens.

Consumenten betalen een hoge prijs

Het verkrijgen van de drug is vrij eenvoudig. Dealers brengen de kristallen langs na bestelling via een app. De straatprijs van meth is op dit moment nog relatief hoog; zo'n honderd euro per gram, blijkt via een Telegram-app als Straathandel Arnhem.

Nijsse, van Iriszorg, pleit ervoor om huisartsen in de provincie betere voorlichting te geven over crystal meth- en chemseks. ‘Een opmerkzame arts kan bij het constateren van een SOA of hartklachten veel nadrukkelijker ‘uitvragen’ dan nu gebruikelijk is. Laat hem vragen stellen of de patiënt een bepaalde seksuele voorkeur heeft en ook drugs gebruikt bij de seks. En of daarbij eventueel sprake is van intraveneus gebruik (in de ader spuiten). Zo kun je bepaalde klachten eerder tackelen.'

Ze vervolgt: ‘Huisartsen kunnen echt een rol spelen bij het helpen van veelal jonge homoseksuele- en biseksuele mannen die vanwege hun verslaving in een sociaal isolement zijn gekomen.’

Jonge mannen komen in isolement

Iemand die daar veel mee bezig is, is therapeut Jeremy Heshof. Hij behandelt vanuit zijn praktijk in Schaarsbergen veel cliënten die er doorheen zitten na meth-gebruik. Ook Heshof ziet dat de drugs tegenwoordig razend makkelijk te krijgen is.

De realiteit van Netflix-series als Narcos en Breaking Bad lijkt daarmee steeds dichter bij te komen, nu ook in Gelderland methlabs worden ontmanteld, zoals drie weken geleden nog in Achter-Drempt het geval was.

Heshof is bang dat de toename van de lokale productie van deze drug mogelijk tot een daling van de prijs van crystal meth gaat zorgen. 'Hoe meer er is, hoe lager de prijs. En dat is wel zorgelijk.'

De therapie als heropvoedingscursus

'Afraden om het te gebruiken, zit er vaak bij een eerste consult nog niet in', zegt de therapeut. 'Ik laat zoveel mogelijk zien dat ik deze wereld begrijp, dat ik weet welke middelen er gebruikt worden. Maar het gaat erom een balans terug te vinden. Ik stel vragen als: 'Hoe belangrijk is je baan voor je? Hoe belangrijk zijn vriendschappen voor je? Het is toch zonde om dat allemaal te verliezen?'

Hij heeft in feite een soort opvoedende rol. Heshof: 'De mannen die bij mij komen zien pas na heel veel praten in dat het allemaal pure verdoving is wat ze met zichzelf aan het doen zijn. Het is dan wel mooi om te zien dat een cliënt op een bepaald moment zijn leven oppakt en weer aandacht heeft voor de kleine dingen in het leven, en bovendien zijn eigenwaarde terug krijgt. Maar dat is een heel proces.'

Zie ook: