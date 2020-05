Kogel is door de kerk: geen tijdelijke koopzondag in Elburg

Meerdere ondernemers spraken zich in februari al bij Omroep Gelderland uit vóór een koopzondag in Elburg. Foto: Omroep Gelderland

Het was eigenlijk geen verrassing: maandagavond heeft de gemeenteraad van Elburg besloten dat er ook geen tijdelijke koopzondag toegestaan wordt. Dat voorstel, waarmee ondernemers in de Vesting extra omzet zouden kunnen genereren om de gevolgen van de coronacrisis te dempen, werd door het grootste deel van de coalitie weggestemd.

De discussie ging in principe over de Winkeltijdenverordening, die bepaalt welke winkels op welk moment open mogen zijn. Het gesprek daarover was de afgelopen weken toegespitst op de zondag: welke winkels mogen wel op zondag open en welke niet? Het college had daarom vier verschillende opties op papier gezet waaruit de gemeenteraad kon kiezen.

De vier verschillende opties:



1. alleen horeca mag open op zondag (zoals landelijk geregeld is)

2. naast horeca mogen ook campingwinkels op zondag open

3. naast horeca mogen ook campingwinkels en museumwinkels op zondag open

4. naast horeca mogen ook campingwinkels en museumwinkels op zondag open, en winkels in de binnenstad van Elburg mogen in het toeristische seizoen op zondagmiddag open

Oppositiepartij LEV diende bovendien een amendement in om ondernemers één zomer de ruimte te geven hun winkel op zondag te openen. Hiermee hoopte fractievoorzitter Rick van Velthuijsen de christelijke partijen te bewegen de lokale ondernemers tegemoet te komen, zodat die de zondag als noodoplossing konden gebruiken voor hun gemiste omzet als gevolg van corona.

Deze zondag koopzondag

Over dat idee was afgelopen week veel onrust ontstaan. De drie grootste christelijke partijen hadden al laten weten hier op tegen te zijn, waarna 23 lokale ondernemers besloten komende zondag, Eerste Pinksterdag, tegen de wetgeving in een koopzondag te houden. Die bekendmaking leidde dit weekend tot veel onrust op sociale media en binnen Elburg.

Zie ook: Elburgse ondernemers maken statement: koopzondag op Eerste Pinksterdag

Zoals verwacht veranderde geen van de partijen in het twee uur durende debat nog van standpunt. CDA was de enige van de coalitiepartijen die het amendement steunde. ChristenUnie, Algemeen Belang en SGP bleven op hun principiële standpunten staan, dat zij de zondag als collectieve rustdag zien.

In eerste instantie stemde het CDA voor optie 4 van het voorstel. Toen dat geen meerderheid kreeg, steunde de fractie de ChristenUnie en Algemene Belang om optie 3 een meerderheid te geven. Museumwinkels en campingwinkels mogen dus vanaf nu standaard op zondag geopend zijn. Als geen van de opties een meerderheid had gekregen, was de stemming gestaakt en zou het voorstel over een maand nog een keer op de agenda staan.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier