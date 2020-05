In één week zestig schapen doodgebeten, boeren willen af van zwervende wolf

LTO Nederland heeft een e-mail gestuurd naar de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth, die lid is van de Interprovinciaal Overleg Commissie (IPO). In de mail wijst de organisatie op de vele gedode en zwaar verwonde schapen in onder meer de Betuwe, de Achterhoek en Drenthe. De afgelopen dagen was het vaak raak in Noord-Brabant.

Wolven leven in roedels op de Veluwe en lijken volgens LTO Nederland daar te blijven. Tegen de zwervende wolven die veel slachtoffers maken onder landbouwhuisdieren zijn echter 'niet afdoende maatregelen' te nemen, zegt Ben Haarman van LTO Nederland. 'De onrust en boosheid bij veehouders over wolvenschade neemt steeds meer toe. Voor hen is de maat vol.'

'Onvoorspelbaar gedrag'

Het interprovinciaal wolvenplan, dat vorig jaar is gemaakt, sluit volgens hem 'niet voldoende aan op de ellende waar we nu mee worden geconfronteerd', zegt Haarman. 'Zwervende wolven die onvoorspelbaar gedrag vertonen en hun prooi niet doden om in noodzakelijk voedsel te voorzien, maar in korte tijd grote aantallen landbouwhuisdieren aanvallen.'

Een zwervende wolf kan dagelijks grote afstanden afleggen. Het is dus niet te zeggen waar hij zal opduiken of schade zal veroorzaken, stelt LTO.

De organisatie wil bijvoorbeeld dat wolven verjaagd kunnen worden. Ook 'is jacht een mogelijke manier van wildbeheer. Jacht op de wolf zou mogelijk moeten zijn op het moment dat beheersing op een andere manier niet praktisch mogelijk blijkt', aldus LTO.

