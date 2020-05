Michael en Jeroen gooien het roer helemaal om

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Toevallig had een zakenrelatie een oude camping te koop staan waar niets mee gebeurde. Tegelijkertijd hebben we een heleboel festivalmateriaal en beseften we ons dat heel Nederland in Nederland op vakantie wil gaan.' Eén en één is twee, dachten de ondernemers en zo werd het idee voor de camping geboren.

Corona zet een streep door festivalagenda

De kersverse campinghouders kennen elkaar nog maar net. Beiden werden door de coronacrisis hard geraakt. 'Normaal gesproken werk ik op grootschalige festivals en evenementen. Door corona viel dat allemaal weg, het wordt in één keer weggevaagd en toen zaten we met z'n allen te kijken', vertelt Michael Wedel, die normaal gesproken van april tot en met september het land doorreist als productiemanager.

Ook Schreurs zag zijn agenda door de crisis leeglopen. 'Dat was flink schrikken', vertelt de eigenaar van onder meer een strandtent, escape-room en een reizend foodtruckfestival. 'Daar heb je jaren voor geknokt, dat wil je wel redden.' Via via ontmoet het duo elkaar een paar weken terug op het verlaten campingterrein in Eibergen, waar het plan wordt gesmeed. 'Het waren puzzelstukjes die in elkaar vielen.'

Logeren in een suite die normaal op Lowlands staat

In nog geen maand tijd moet alles af zijn. 'We bouwen 40 ingerichte accommodaties met privé-sanitair, met spullen die deze zomer eigenlijk op festivals als Lowlands en Tommorowland zouden staan.' Een hele klus, maar het duo krijgt hulp van ervaren collega's uit de evenementenbranche. 'Er zijn veel raakvlakken met de opbouw van campings op festivals, maar het is natuurlijk wel voor een veel langere periode.'

Gasten kunnen in Eibergen onder meer slapen in een tiny house, tipi, yurt of bedstee. Deze week wordt er al proef geslapen, op 1 juni gaan de deuren van de For-rest Glamp officieel open. 'En later in juli, als het mag, komt er ook nog een weide waar mensen met een eigen kampeermiddel welkom zijn.'

Iedereen op vakantie naar de Achterhoek?

Stichting Achterhoek Toerisme is blij met het initiatief omdat de ondernemers inspelen op de toenemende vraag naar verhuuraccommodaties. 'En ze doen dat op een manier die heel erg past bij een avontuurzoeker. En dat is nou net een doelgroep die heel goed past bij onze regio en waar wij juist wat meer accommodaties voor zouden kunnen gebruiken', vertelt Manuel Hezeman, directeur van Achterhoek Toerisme.

Nu vakantiegangers deze zomer veelal in eigen land blijven, is de kans aanwezig dat het druk gaat worden in de Achterhoek. 'Ik denk dat dat wel mee valt. We zijn gewend dat in de zomers de bezettingsgraden op orde zijn. En ik geloof zelf dat door de spreiding die dan weer mogelijk is - campings, horeca- en terrassen zijn weer open - dat we de excessen zoals met de feestdagen niet meer zullen meemaken.'