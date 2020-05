Broers nemen het zwembad in Zelhem over

Erik en Rene Weening hebben zwembad De Brink in Zelhem overgenomen van de NLG Groep. De broers worden in hun exploitatie geraakt door de coronacrisis, maar durven de sprong in het diepe desondanks aan om het bad voor de regio te behouden.

'De vorige eigenaar had geen affiniteit met zwemmen of met Zelhem. Hij wilde de boel verkopen', vertelt Erik. 'Daar schrok ik van. Want zonder zwembad in Zelhem, dat lijkt mij niet.' Hij trok met zijn broer Rene de stoute schoenen aan en onderzocht of het zou lukken om het zwembad te exploiteren. 'We hebben naar de cijfers gekeken', zegt mede-eigenaar Rene, die werkt voor een accountantskantoor. 'Na meerdere gesprekken hebben we de knoop doorgehakt, dat het wel rendabel was.'

Bekijk hier de video (tekst gaat daaronder verder):

Erik Weening is al ruim 25 jaar actief voor het zwembad, onder meer als badmeester en manager. Hij merkt dat De Brink een aantrekkingskracht tot ver buiten de dorpsgrenzen van Zelhem heeft, wat de broers sterkt in het idee om het bad open te kunnen houden. 'Toen ik hier kwam, hadden we tijdens zwemlesmomenten niks te doen. Nu hebben we helaas een wachtlijst', vertelt Erik. 'We hebben een regionale functie, die willen we vasthouden en als het kan uitbreiden.'

'Overleven in crisistijd'

Overleven is voor de broers de komende coronacrisistijd het belangrijkste, wat reden is om te kijken naar energiebesparende maatregelen om de kosten terug te dringen. Ondanks de crisis blijft Erik positief over de mogelijkheden van het zwembad. 'Er is een stukje onzekerheid om een zwembad over te nemen zonder subsidie, maar het lukt', zegt de broer. 'Zwemles geven is voor ons het belangrijkste, dat moeten we in de anderhalvemeter samenleving kunnen redden.'