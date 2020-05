Het wordt stralend weer met Pinksteren

Maandag was het zo'n 20 graden en dat is al warmer dan de norm in deze tijd van het jaar, zegt meteoroloog Alfred Snoek van Weerplaza. En ook de komende dagen 'gaat de zon uitbundig schijnen'.

Zo wordt het dinsdag 23 of 24 graden. En ook later in de week stijgt het kwik dagelijks tot boven de 20 graden.

Zonnigste lente ooit

De weersvoorspelling sluit goed aan bij het beeld van deze lente, die recordzonnig is. Met nog een paar dagen te gaan – de meteorologische zomer start op 1 juni – is de lente van 2020 al het zonnigst sinds het begin van de metingen.

Maandagmiddag werd het oude record van 2011 gebroken, toen de zon gemiddeld 712,7 graden over het land scheen. 'Daar kunnen nog wel 50 tot 60 uur bijkomen. Dus het wordt een all-time record', aldus Snoek. 'Deze lente kan zelfs zonniger eindigen dan de zomer van 2018.'

Geen regen

Tegelijkertijd is het extreem droog. Zondag viel er weliswaar een klein beetje regen, maar de laatste 'flinke regenplens' was volgens Snoek op 15 maart.

Op die dag maakte het kabinet onder meer bekend de scholen te sluiten vanwege de coronacrisis. 'Vanaf het moment dat het land op slot is gegaan, is het wat regen betreft ook op slot gegaan. Er zijn her en der wel een paar buitjes geweest, maar het neerslagtekort is flink opgelopen.'

Ook deze week zit er geen regen in de pijplijn.