Boa's zijn geweld zat en voeren actie: 'Zo kan het niet langer'

Op meerdere plekken in Nederland voeren buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) dinsdag actie om aandacht te vragen voor het toenemende geweld tegen hen. In Gelderland wordt onder meer in Ede actiegevoerd.

Het is de bedoeling dat de boa's, gesteund door hun werkgevers (veelal gemeentes), om 12.00 uur symbolisch een vuist maken tegen het geweld.

'Dat statement betekent globaal dat ze van ons af moeten blijven en het is ook een heel duidelijke oproep naar de minister dat we meer middelen nodig hebben om ons te verdedigen tijdens deze coronacrisis', zegt Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA - ACP. 'Het is gewoon dagelijks feest. Feest in negatieve zin dan, dat er een boa beschadigd raakt.'

Meer dan de helft heeft te maken met geweld

Sinds het uitbreken van de coronacrisis geeft meer dan de helft van de boa's in Nederland aan met geweld te maken te hebben gehad. Het merendeel wil daarom graag meer middelen om zichzelf te kunnen verdedigen. 'We vragen niet om een wapenstok om net als de politie mensen te kunnen aanhouden. We vragen het om ons in situaties te kunnen verdedigen', verduidelijk Gerrits.

Zoals op meerdere plekken wordt ook in Ede aandacht gevraagd voor de groeiende mate van agressie tegen boa's. Ook de burgemeester is daarbij aanwezig. In zijn gemeente werd vorige week nog een boa verwond aan zijn hoofd.

Imago van iemand zonder opleiding

Volgens Peter Visscher, afdelingsmanager van Handhaving en Toezicht bij de gemeente, gaat het niet eens zo zeer om de roep om wapens. 'Minstens zo belangrijk is de bijdrage die we te leveren hebben in het verbeteren van het imago van de boa'.

Zo bestaat er volgens hem onterecht het beeld van iemand die zonder opleiding de orde op straat moet handhaven. 'Dit is inmiddels een functie waarbij een volwaardige mbo-opleiding is gevolgd en waar men jaarlijks scholing en cursussen krijgt om de bekwaamheid op peil te houden.'