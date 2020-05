Dansscholen willen weer open, maar het mag voorlopig niet

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Voor de ruim 3000 dansscholen in Nederland lijkt er geen landelijke consensus te zijn. In de ene gemeente mogen dansscholen weer open en in de andere gemeente niet. Samen met hun 1,4 miljoen leerlingen eisen de dansschooleigenaren duidelijkheid van het kabinet. De Weerd: 'Er is al een compleet protocol geschreven en aangeboden aan de staatsecretaris. Maar nog geen duidelijkheid.'

Dansen in het park

Dansschool Dansen bij Versteegh geeft nu buiten les. Voor de deur van de dansschool op de Velperweg in Arnhem, breakdancelessen op het Kazerneplein en balletlessen op de Ronde Weide in Sonsbeekpark. Allemaal mooie alternatieven, maar natuurlijk wel een tijdelijke oplossing, zegt De Weerd. 'En voor de ballroomdansers kunnen we nog helemaal niks. Terwijl dat eigenlijk allemaal paren zijn die samen in een huishouden wonen.'

Met een hoepel

Ze heeft zelfs al een inventieve manier bedacht om te zorgen dat de dansparen de anderhalve meter afstand kunnen bewaren. 'Ik heb hoepels gemaakt die om ieder danspaar heen kunnen zodat ze nooit per ongeluk te dicht op elkaar dansen op de vloer. Ik heb het zelf al uitgeprobeerd. Werkt prima.'

De hoepelactie is vooral bedoeld om te laten zien dat ze als sector echt hun best doen om oplossingen te bedenken. 'Want hoe leuk die buitenlessen en online-lessen ook zijn, het is niet voor iedereen een oplossing. Volwassenen vinden buiten les krijgen niet allemaal prettig. Die hebben geen zin in pottenkijkers.'