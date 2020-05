Dringende oproep van 40 ondernemers aan wethouder over afsluiting binnenstad

Veertig ondernemers uit Doesburg hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de gemeente, omdat ze het niet eens zijn met het afsluiten van de binnenstad voor verkeer. Ze willen hierover zo snel mogelijk in gesprek met wethouder Birgit van Veldhuizen. De gemeente wil een aantal straten vanaf 1 juni tot eind september autovrij maken om zo de '1,5 meter samenleving' beter te kunnen realiseren.

Er wordt al jaren gesproken over het autoluw of autovrij maken van de binnenstad, maar daar is nog nooit een knoop over doorgehakt. Dat zou komend najaar pas weer op de agenda staan van de gemeenteraad. Veel ondernemers in het centrum zijn dan ook boos dat de gemeente het er nu 'zo door drukt en de coronacrisis als excuus gebruikt'.

In gesprek

Natuurlijk zijn er ook mensen blij met de afsluiting; verschillende horecaondernemers hebben straks meer ruimte voor een terras. En vrijwel alle ondernemers staan open voor het autoluw maken van het centrum of een weekendafsluiting. Maar met een volledige afsluiting zijn winkeliers bang dat er minder klanten komen en ze daarnaast hogere kosten krijgen omdat de leveranciers op een ander tijdstip zouden moeten komen.

Ze balen er vooral van dat de gemeente dit van te voren niet heeft overlegd. 'Daarom hebben we nu een brief gestuurd naar de wethouder om deze week nog met ons in gesprek te gaan', aldus kapper Geert-Jan te Boekhorst. 'Deze brief is afkomstig van veertig ondernemers die tegen deze rigoureuze afsluiting zijn.'

Ook binnen de politiek krijgt de kwestie aandacht. De fractie van het CDA heeft vragen gesteld aan het college over de afsluiting. De partij wil vooral weten waarom het college zonder overleg met ondernemers heeft gehandeld. 'Ontactisch', noemt fractievoorzitter en ondernemer Stan Hillenaar het.

Vervolgstappen

Eerder zei wethouder Van Veldhuizen al dat het puur een tijdelijke maatregel is vanwege de cononacrisis en dat er geen tijd is geweest om iedereen van te voren in te lichten. Wel zegt ze dat ondernemers die grote problemen verwachten, bij haar aan mogen kloppen: 'We gaan dan samen op zoek naar een oplossing. Wij willen echt niet dat bedrijven over de kop gaan.'

Maar volgens Geert-Jan te Boekhorst hebben de ondernemers tot nu toe nog niks gehoord van de wethouder. 'En het is al bijna 1 juni. ' Hij verwacht één dezer dagen een reactie anders worden er vervolgstappen gezet. 'We hebben al een advocaat in de arm genomen', laat hij weten.

