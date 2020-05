Vitesse stevent af op forse verliezen en vraagt om loonoffer spelers en staf

De directie van Vitesse levert salaris in en gaat binnenkort in gesprek met spelers en trainers om ook een loonoffer te doen. Tot nu toe bezuinigde de Arnhemse club tussen de 2 en 3 miljoen euro.

Dat kwam maandagmiddag ter sprake tijdens een kort geding dat Vitesse aanspande tegen de eigenaar van het stadion. Beide partijen staan lijnrecht tegenover elkaar over het betalen van huur voor het onderkomen tot 1 september. Vitesse pleitte bij de rechtbank in Arnhem voor het betalen van geen huur of een halvering daarvan. Maandelijks moet rond de 150 duizend euro overgemaakt worden.

Spoedeisend belang

Advocaat Van Dijk liet namens Vitesse weten dat de gevolgen van de coronacrisis voor de eredivisieclub 'zeer ingrijpend' zijn als de volle huursom moet worden betaald. Vitesse vindt dat redelijk, omdat de komende maanden geen gebruik van stadion GelreDome kan worden gemaakt. Vitesse spreekt van een spoedeisend belang. 'Als er niets wordt gedaan aan de huur overleeft Vitesse dat niet', stelde de raadsman. 'Het is cruciaal dat die aangepast wordt om de crisis door te komen.'

Het verlies wordt door de Arnhemse club geschat tussen de 3,6 miljoen en 6,9 miljoen euro, afhankelijk van het verdere verloop van de crisis. Als volgend seizoen in zijn geheel zonder publiek moet worden gespeeld, loopt de omzetdaling op tot bijna zeven miljoen, zo zegt Vitesse. Worden fans tot het eind van dit jaar niet toegelaten, bedraagt het verlies 3,6 miljoen.

Loonoffer

Vitesse stelt dat het financieel slecht gaat. Tijdens het kort geding schetste de advocaat dat al op veel fronten is bezuinigd. Hij noemde een bedrag tussen de 2 en 3 miljoen euro. 'We bekijken binnenkort bijvoorbeeld met de spelers en de staf naar een loonoffer. De directie doet al een offer en ontvangt ook geen bonussen. Daarnaast worden van zeven werknemers de contracten niet verlengd en zullen de budgetten van verschillende afdelingen fors worden teruggedraaid.'

Overeenkomst

Stadion GelreDome zette zijn vraagtekens bij het verhaal van Vitesse. De gedagvaarde partij stelt dat de club de huur prima kan betalen en vooral daarom ook gewoon moet betalen. 'De overeenkomst uit 2003 is duidelijk.' De eigenaar van het stadion wijst daarbij ook richting aandeelhouder Valery Oyf die al jaren garant staat bij Vitesse voor verliezen en al rond de 150 miljoen euro in de club pompte.

Onderbouwing

'Vitesse geeft geen duidelijkheid in de financiële situatie. Hoe nijpend is dat nu allemaal? Niets wordt concreet gemaakt, ik zie geen bewijsmiddel of een begroting waaruit dit blijkt. Het zijn allemaal blote stellingen die ik langs hoor komen. Er is totaal geen onderbouwing', aldus advocaat van Gaal namens het stadion in Arnhem. De rechter stelde Vitesse hierover ook een aantal kritische vragen tijdens de zitting.