'Het is moderne slavernij', keurmeester doet zijn verhaal over situatie in slachthuizen. Foto: ANP

Roemeense, Bulgaarse en Hongaarse arbeidsmigranten, die in de slachterij van Vion in Groenlo positief zijn getest op corona, stappen mogelijk nog steeds 's ochtends vroeg in een busje. 'Niet om uit te benen of vlees te versnijden, maar om asperges te steken of aardbeien te plukken.'

Dat zegt een keurmeester, die onlangs nog bij de Vion in Groenlo aan het werk is geweest en anoniem wil blijven. 'Een aantal medewerkers van de Vion in Groenlo zou zoek zijn, die worden misschien elders aan het werk gezet. Het is moderne slavernij.'

Onwetend

Hij zegt dat de arbeidsmigranten in Groenlo niets hebben begrepen van het testen op corona en geen idee hebben van het feit dat de slachterij is gesloten. 'Ze zijn onwetend. Ze spreken geen Nederlands, Duits of Engels, krijgen niets mee van het nieuws over corona. Er komt om 5 uur een busje voorrijden en ze stappen in om te werken. Anders krijgen ze geen geld.'

De buitenlandse werknemers wonen in Nederland en Duitsland. 'Soms wel met dertig man in een huisje op een vakantiepark. De één komt uit bed, de ander gaat erin. Als ze maar goedkoop kunnen worden gehuisvest.'

Koppelbazen

Hij denkt dat de Hongaren, Bulgaren en Roemenen in die huisjes zijn besmet en niet in de snijzaal in Groenlo. 'Dat was weliswaar de brandhaard, maar de Vion in Groenlo heeft wel degelijk maatregelen genomen', zegt de keurmeester. 'Er zijn tussenschotten en er is toezicht of de handen worden gewassen. Bij andere slachthuizen wordt helemaal niets gedaan.'

'Wat de Vion wel verkeerd heeft gedaan is dat de slachterij haar naam heeft laten besmetten door de koppelbazen die het personeel regelen. Zij willen geld verdienen over de rug van die mensen. Daarom werken er nog maar heel weinig Polen bij de Vion in Groenlo, ze zijn te duur geworden.'

Topje van de ijsberg

Hij is van mening dat de werkdruk veel te hoog is in de slachterij. 'Het moet allemaal sneller en goedkoper. Het is massa-massa-massa, ten koste van de gezondheid en de kwaliteit.'

Zoals gezegd spreekt hij van moderne slavernij: 'Dat zeg ik al jaren. Het is bizar. Ik ben blij dat het aan het licht komt. En nu wordt er in de andere slachthuizen in Nederland ook getest en dat is nog maar het begin. Groenlo is nog maar het topje van de ijsberg.'