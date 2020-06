De bakker uit Arnhem die zijn brood deelt met de Voedselbank en de olifanten

Bakkerij Hilvers uit Arnhem laat ook anderen meeprofiteren van een goed lopende zaak. Brood dat overblijft komt onder meer bij de Voedselbank en de olifanten van Burgers' Zoo terecht. Een groot aantal familieleden actief in het bedrijf is te zien in de tweede aflevering van het programma 'Fa. Milie BV'.

De van huis uit gelovige familie zegt 'we hebben geleerd te delen van het goede dat we hebben aan hen die het minder hebben. Gaat het goed met je dan mogen anderen meegenieten' is het devies, oftewel: 'het brood dat je deelt'. Dat vertaalt zich ook naar de inzet van mensen met een beperking in de bakkerij en in de speciale winkel 'Van Eigen Deeg'.

'Fundament' gaat terug tot 1767

De bakkerij die de basis vormt voor het Hilvers-imperium (veertien winkels in de regio Arnhem, zo'n 100 medewerkers) is Stakebrand in 1767. In een pand op het Eiland in het centrum van de stad begint het verhaal. De bakker koopt het huis met een oven in het keldergewelf voor 45 gulden en wordt toegelaten tot het gilde van 'Brouwers en Backers'.

Bakkerij Stakebrand op het Eiland - foto Gelders Archief

De 'backer' moet op de knieën voor het brood

Eigenlijk gaat de geschiedenis nog verder terug want het pand staat al vanaf 1606 te boek als bakkerij. Maar van een eigenaar uit die tijd is geen naam bekend. Wel is er een tekening van de kelder waar de oven staat. De ruimte daar is zo laag dat de 'backer' op de knieën moet om het brood uit de oven te halen.

De bakkerij in het keldergewelf - afbeelding Gelders Archief

Heije Hilvers start middenin de wederopbouw

De Stakebrands zouden meer dan 150 jaar bakken voor de Arnhemmers tot in 1929 een bakker Abbenbroek de zaak overneemt. Zijn familie houdt het niet zo lang vol en in 1950 komt Heije Hilvers vanuit Assen naar Arnhem en begint een familiebedrijf dat nu nog steeds op volle toeren draait.

De broers Harm en Jan (de twee in het midden) en vader Heije sr. (rechts) - foto familie Hilvers

Eigenlijk is dit het mooiste vak, je hoeft niets uit te leggen als je zegt dat je bakker bent. Aike Hilvers jr.

Vanwege de grootschalige wederopbouw moet de bakker de binnenstad verlaten en vestigt zich een paar jaar later in de wijk Monnikenhuizen in Arnhem-Noord. Heije's drie zonen Jan, Harm en Aike zijn dan ook al ervaren bakkers en het bedrijf aan de Geelgorslaan begint te groeien. Eind jaren vijftig zijn er ruim 40 bezorgers in dienst (winkels zijn er dan nog nauwelijks) die met (bak)fietsen het brood aan huis brengen.

Winkel Geelgorslaan met rechts (oma) Dicky achter de toonbank - foto familie Hilvers

Begin jaren zeventig komen de bakkerswinkels opzetten en verdwijnt de broodbezorger uit het straatbeeld. De bakkerij met winkel aan de Geelgorslaan draait steeds beter in de jaren tachtig en het aantal verkooppunten groeit. Uitbreiden ter plekke kan niet vanwege milieu-eisen en omdat het bedrijf in een woonwijk zit. Verhuizing naar het industriegebied (1993) brengt dan als voordeel mee dat er direct kan worden gemoderniseerd qua ovens en andere bakapparaten.

Wij kunnen als familie heel snel knopen doorhakken. Ons voordeel is dat we met zijn vieren in de directie zitten. André Hilvers

De derde generatie Hilvers (kinderen van Aike sr.) staat nu aan het roer: André (chef productie) en broer Aike jr. (algemeen directeur) zijn eigenaar, zus Wilma staat hen bij als directeur verkoop. André is de man op de vloer in de bakkerij, als directeur productie en techniek stuurt hij de afdelingen brood, banket en logistiek aan. Aike is de man van de boekhouding en de marketing/productontwikkeling. Wilma houdt een vinger aan de pols in alle winkels in de regio Arnhem. Broer Heije jr. en zus Alice kiezen voor een leven buiten het familiebedrijf.

Het is geen moeten, iedereen die er nu werkt doet dat uit eigen vrije wil. Wilma Hilvers

Nu hebben in totaal zo'n vijftien familieleden voor 'de zaak' gekozen. Vanaf dertien jaar wordt ieder gezinslid dat in de bakkerij werkt op de loonlijst gezet. Ook een familietraditie, ingevoerd door bakker Aike senior.

De vierde generatie bakkers staat klaar - foto familie Hilvers

De volgende, vierde generatie staat al in de startblokken om straks het stokje over te nemen. De drie zonen van André: Jeroen, Wouter en Bas maken al hun uren en zijn als jonge jochies te zien op reclame-uitingen en verpakkingsmateriaal. Pa André is blij met het enthousiasme van zijn boys, hij vindt voortzetting van de naam Hilvers binnen de zaak heel belangrijk. Of de broers ook al de leiding nemen als de bakkersfamilie gaat uitbreiden is nog niet duidelijk, maar een nieuwe bakkerij gaat er komen want het bedrijf is uit zijn jasje aan het groeien.

In 2018 werd Bakkerij Hilvers uitgeroepen tot 'Familiebedrijf van het Jaar' en een jaar later werd het predicaat Hofleverancier in de wacht gesleept

